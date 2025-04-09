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İstanbul'da kar yağacak mı? | İstanbul hava durumu son dakika

İstanbul'da kar yağacak mı? | İstanbul hava durumu son dakika
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine yol açıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 10 Nisan 2025 Perşembe günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 10 Nisan 2025 Perşembe günü İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Peki, 10 Nisan Perşembe günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, İstanbul'da 10 Nisan 2025 tarihinde hava sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, akşam saatlerinde ise hafif yağışlı olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olarak ölçülmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağacak mı? | İstanbul hava durumu son dakikaİstanbul'da kar yağacak mı

Akşam saatlerine doğru, özellikle 22.00 sonrası hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemleri alması tavsiye ediliyor.

İstanbul'da kar yağacak mı? | İstanbul hava durumu son dakikaİstanbul hava durumu

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

2025 Nisan ayının ilk haftasında İstanbul hava durumu merak konusu oldu. Özellikle soğuyan hava sonrası "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Nisan 2025 tarihli son raporuna göre, İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Ancak kent genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşüyor ve yer yer yağmur geçişleri etkili oluyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da kar yağacak mı? | İstanbul hava durumu son dakikaHaftalık hava durumu İstanbul

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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