İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 9 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

9 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika İstanbul'da deprem nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

İstanbulluların merakla sorduğu "Deprem mi oldu?" sorusu, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü yeniden gündeme geldi. Ancak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da hissedilir büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Marmara Denizi açıklarında, Silivri açıklarında 2.1 büyüklüğünde küçük çaplı bir sarsıntı kaydedildi. Söz konusu deprem herhangi bir olumsuzluk yaratmazken, kent genelinde hissedilmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler