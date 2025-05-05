İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 5 Mayıs Pazartesi az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!

5 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi,güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu

AZ ÖNCE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da hissedilir bir deprem meydana gelmedi.

Yetkililer, son 24 saat içerisinde İstanbul merkezli herhangi bir sarsıntı kaydedilmediğini bildirdi. Ancak Marmara Denizi açıklarında, 1.2 ile 2.2 büyüklüklerinde birkaç küçük çaplı mikro deprem tespit edildi. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların bölge halkı tarafından hissedilmesinin beklenmediğini ve herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtiyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler