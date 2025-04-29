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İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 29 Nisan Salı az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 29 Nisan Salı az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!
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29 Nisan 2025 Salı günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

29 Nisan 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 29 Nisan 2025 Salı günü deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 29 Nisan Salı az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

29 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla, İstanbul'da son saatlerde hissedilir büyüklükte bir deprem meydana gelmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul'da ciddi bir sarsıntı kaydedilmedi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 29 Nisan Salı az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU AFAD

Ancak, geçtiğimiz 23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 29 Nisan Salı az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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