İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 27 Mayıs 2025 Salı günü son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON depremler!

27 Mayıs 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 27 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul'da az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

27 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana gelmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine göre, kent genelinde kaydedilmiş yeni bir sarsıntı bulunmuyor.

AFAD deprem mi oldu

Öte yandan, 26 Mayıs 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında 2.4 büyüklüğünde küçük bir deprem kaydedildiği bildirildi. Uzmanlar, İstanbul ve çevresindeki düşük şiddetli sarsıntıların, bölgenin sismik yapısı gereği olağan kabul edildiğini belirtiyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler