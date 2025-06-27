İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 27 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!

27 Haziran 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 27 Haziran 2025 Cuma günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

İstanbul'da deprem olup olmadığına dair sosyal medyada artan paylaşımların ardından gözler resmi kaynaklara çevrildi. 27 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla, İstanbul'da hissedilir büyüklükte bir depremin meydana gelmediği bildirildi.

AFAD az önce İstanbul'da deprem mi oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son depremler listesine göre, İstanbul ve çevresinde son 24 saat içerisinde kayda değer bir sismik hareketlilik yaşanmadı. Uzmanlar, şehirde hissedilen bir sarsıntı olmadığı yönünde görüş bildiriyor.

Öte yandan, 25 Haziran 2025 tarihinde Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.1 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem kaydedilmişti. Ancak bu sarsıntı geniş çapta hissedilmemiş ve herhangi bir olumsuz duruma yol açmamıştı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler