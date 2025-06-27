İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 27 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!
27 Haziran 2025 Cuma günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…
27 Haziran 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 27 Haziran 2025 Cuma günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA
İstanbul'da deprem olup olmadığına dair sosyal medyada artan paylaşımların ardından gözler resmi kaynaklara çevrildi. 27 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla, İstanbul'da hissedilir büyüklükte bir depremin meydana gelmediği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son depremler listesine göre, İstanbul ve çevresinde son 24 saat içerisinde kayda değer bir sismik hareketlilik yaşanmadı. Uzmanlar, şehirde hissedilen bir sarsıntı olmadığı yönünde görüş bildiriyor.
Öte yandan, 25 Haziran 2025 tarihinde Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.1 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem kaydedilmişti. Ancak bu sarsıntı geniş çapta hissedilmemiş ve herhangi bir olumsuz duruma yol açmamıştı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.