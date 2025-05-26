İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü son dakika deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü son dakika deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü son dakika deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da meydana gelen bir depremle ilgili herhangi bir resmî açıklama AFAD veya Kandilli Rasathanesi tarafından yapılmadı. Gün içinde hissedilen bir sarsıntıya dair şu ana kadar kayıtlı bir veri bulunmuyor.

Vatandaşlar, sosyal medya platformlarında "İstanbul'da az önce deprem mi oldu?" şeklinde yoğun aramalar yaparken, uzman kaynaklardan alınan bilgilere göre kentte hissedilir büyüklükte bir sarsıntı yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü son dakika deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri

Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
İlhan Şeşen'in ardından sanat dünyası yasta

Sana dünyası yasta! Aralarındaki konuşmayı yıllar sonra anlattı
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.