İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü son dakika deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da meydana gelen bir depremle ilgili herhangi bir resmî açıklama AFAD veya Kandilli Rasathanesi tarafından yapılmadı. Gün içinde hissedilen bir sarsıntıya dair şu ana kadar kayıtlı bir veri bulunmuyor.

Vatandaşlar, sosyal medya platformlarında "İstanbul'da az önce deprem mi oldu?" şeklinde yoğun aramalar yaparken, uzman kaynaklardan alınan bilgilere göre kentte hissedilir büyüklükte bir sarsıntı yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler