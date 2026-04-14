Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası, yeniden açıldı. 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu da İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi Tunceli'ye götürüldü.

Bu gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Gürlek, "Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır. Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

6 YIL SONRA DOSYA RAFTAN İNDİ, GÖZALTILAR VAR

2020'den beri devam etmekte olan soruşturmada bugün, Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor.

Gülistan'ın son görüştüğü kişi olan erkek arkadaşı Zeynal Abarakov ile annesi Cemile Yücer ve üvey babası Engin Yücer de şüpheliler arasında.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER

Zeinal Abakarov: Alanya (Gülistan’ın sevgilisi)

Engin Yücer: Alanya (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

Cemile Yücer: Alanya (Zeinal’ın annesi)

Uğurcan Açıkgöz: Antalya Merkezden (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs)

Erdoğan Elaldı: Antalya Merkez (O dönem Tunceli İl Özel İdare'de çalışan kişi)

Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)

Gökhan Ertok: Ankara (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

Celal Altaş: Tunceli

Nurşen Arıkan: Tunceli

Şükrü Eroğlu: İzmir (Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması)

CİNAYET ŞÜPHESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada; yeni bulgular çerçevesinde cinayet şüphesi değerlendiriliyor.

Ayrıca organize örtbas , delil karartma, dijital izlerin silinmesi ve kamu nüfuzunun kullanılması gibi iddialar da mercek altında.

Özellikle olay gününe ve sonrasına ilişkin araç hareketleri, telefon sinyalleri, silinen sosyal medya verileriyle, bazı kamu görevlilerinin şüpheli bağlantı ve hareketlilikleri soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

İSİMSİZ NOTTA SONEL'İN ADI GEÇİYOR

Dosyada dikkat çeken noktalardan biri, aile avukatına bırakılan isimsiz not. Bu notta, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in adı geçiyor.

Not ortaya çıktıktan sonra yapılan incelemelerde, Sonel’in olay günü araç hareketlerinin olağan akışla bağdaşmadığı tespit edildi.

ERKEK ARKADAŞI VE ÇEVRESİNİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

Dosyada Gülistan’ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’un hareketliliği ayrı bir başlık olarak yer alıyor. Zeinal’in telefonundaki bazı yazışmaların silinmiş olduğu tespit edilirken, Gülistan kaybolduktan sonra sosyal medya üzerinden attığı mesajların dikkat çekici bulundu.

Bu mesajlarda, Gülistan’ın başına bir şey geldiğini bildiği izlenimi veren ifadelerin yer aldığı görüldü. Üstelik yalnızca Zeinal değil, çevresindeki bazı isimlerin de olay gecesi ve sonrasında çelişkili beyanlar verdiği, kimi kamera kayıtlarının hiç alınmadığı ya da eksik alındığı ve dosyanın karmaşık hale getirilmeye çalışıldığı anlaşıldı.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ TARANDI

Dosyaya eklenen tanık ifadeleri ve 700 saatlik MOBESE görüntüleri de daha önce gözden kaçan ya da üstü örtülen birçok ayrıntıyı ortaya çıkardı.

HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni teknik raporlar doğrultusunda olay günü dakika dakika yeniden ele alındı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21), 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Doku'nun ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirtilmişti.

Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar, ROW ile radar cihazı ve çok sayıda su üstü ekibiyle aylarca çalışma yürütüldü. Doku’ya ait hiç bir ize rastlanılamayınca da çalışmalar sonlandırılmıştı.

MİNİBÜSTEN NEREDE İNDİĞİ BELLİ DEĞİL

Yol güzergahındaki KGYS kameralarında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun 5 Ocak'ta öğle saatlerinde valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakov ile görüştüğü daha sonra da yolun karşısına geçip şehir içi minibüse bindiği görülmüştü.

Dosyaya giren görüntülerde, Gülistan Doku'nun kafenin önüne nereden geldiği yer almadı ve minibüse bindikten sonra nerede indiği tespit edilememişti.

Ayrıca, Doku'nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü’nü yakından gören Munzur Üniversitesi’ne ait kameranın da bozuk olduğu belirtildiği için incelenememişti.

Yine viyadüğü gören uzak bir kameranın 3,5 saatlik net olmayan görüntüsü de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi fakat görüntüler netleştirilememişti.

Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakov'nın evine girerken KGYS’de görüntülendiği, ancak ertesi gün ise kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansımıştı. Soruşturmada Z.A. gözaltına alınıp, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.