İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 14 Haziran 2025 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!

14 Haziran 2025 Cumartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, bugün İstanbul ve çevresinde kayıtlara geçen bir deprem bulunmuyor. Şu ana kadar ölçülen herhangi bir sismik hareketlilik söz konusu değil.

İstanbul'da deprem mi oldu AFAD

İstanbul'da kayıtlara geçen son deprem, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 23:33'te Marmara Denizi açıklarında meydana gelmişti. 3.5 büyüklüğündeki bu sarsıntı, özellikle Büyükçekmece ve çevresinde hafif şekilde hissedilmişti.

Uzmanlar, Marmara Denizi'nde zaman zaman meydana gelen bu tür küçük çaplı depremlerin, bölgede olağan kabul edildiğini ve büyük bir depremin habercisi olmadığını belirtiyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler