İSTANBUL-Beşiktaş'ta yenilenen 'Dünya Barış Parkı' açıldı
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İSTANBUL-Beşiktaş'ta yenilenen 'Dünya Barış Parkı' açıldı

Beşiktaş'ta yenilenen 'Dünya Barış Parkı' açıldıİSTANBUL(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yenileme çalışmaları tamamlanan 'Dünya Barış Parkı' açıldı.

01.09.2020 18:22 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:30

Beşiktaş'ta yenilenen 'Dünya Barış Parkı' açıldı

İSTANBUL(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yenileme çalışmaları tamamlanan 'Dünya Barış Parkı' açıldı. Açılışa katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Dünya Barış Parkı ile Beşiktaş'tan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajı vermekteyiz' dedi.

Beşiktaş'ta 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yenilenme çalışmaları tamamlanan 'Dünya Barış Parkı' açıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde açılan parkta maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları sık sık hatırlatıldı. Açılışa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş'ta görev yapan din görevlileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

'BU PARK İLE DÜNYAYA BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJI VERMEKTEYİZ'

Dünya Barış Parkı ile Beşiktaş'tan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajı vermekteyiz diyen

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Bu alan ilk kez 1987'de dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Mümtaz Kola tarafından park haline getirildi. 1989'da göreve gelen Ayfer Atay ise hem parkı hem de çevresini ağaçlandırdı. Parkımız, 2000 yılında yeniden düzenlenerek Dünya Barış Parkı ismini aldı ve 25 ülkenin başkonsolos, büyükelçi ve temsilcileri tarafından getirilen ağaçlar parka dikildi. Aradan geçen 20 yılda parkımız eskimişti ve artık ihtiyaçları karşılamaya yetmiyordu. Zeminde bozulmalar ve aydınlatma arızaları yüzünden komşularımızın güvenliğine tehdit oluşturuyordu. Sulama sistemi randımansız çalışıyordu. Süs havuzu işlevini kaybetmişti. Çocuk alanları da yetersiz kalıyordu. Biz de göreve geldikten sonra, yenilenmesine karar verdik' ifadelerini kullandı.

'PARKA, KÖPEK GEZDİRME ALANLARI VE KUŞ YEMLİKLERİ YERLEŞTİRDİK'

Başkan Akpolat, sözlerine şöyle devam etti:

'Yenileme çalışmalarımızla Dünya Barış Parkımızı enerji tasarruflu bir hale getirdik; düşük enerjili aydınlatmalar kullandık, otomatik sulama tesisatı yaparak su tüketimini azalttık. Yürüme konforunu sağlamak için sert zeminlerde doğal taşlar kullandık, yolları rampalarla destekleyerek engelli komşularımızın da kullanabileceği bir hale getirdik. Tüm bunlara ilaveten, Beşiktaş'ta hayatı paylaştığımız can dostlarımızı da unutmayarak, ilçemizde önemli bir ihtiyaç olan köpek gezdirme alanı oluşturduk ve kuş yemlikleri yerleştirdik. İlçemizde temsilciliği olan 22 ülkenin bayraklarının barış için dalgalandığı bir tören meydanı yaptık. Bayrağı asılan her bir ülkeyi ve ülkemizi temsilen, parkımıza 23 yetişkin zeytin ağacı diktik. Ayrıca, Beşiktaş'ta futbol şubesinin kurucusu Şeref Bey heykelinin yerini değiştirerek heykeli daha görünür kıldık' dedi.

'ARTIK HERKES RAHATÇA DİNLENEBİLECEK'

Beşiktaş sakinlerinden Haluk Pehlivan, 'Parkımız çok güzel oldu. Yeniden yapılması ve evcil hayvanlar için yerler yapılması harika oldu. Artık herkes burada rahatça dinlenebilecek' dedi. Fadime Yücetepe ise 'Parkımızı çok beğendik. Çok güzel olmuş herkesin emeğine sağlık. Beşiktaş Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

İSTANBUL-Beşiktaş'ta yenilenen 'Dünya Barış Parkı' açıldı

Kaynak: DHA

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