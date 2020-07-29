İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri
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İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta? İstanbul Kurban Bayramı namazı saatleri merak edilirken, İstanbul ilçeleri bayram namazı saatleri de sorgulananlar arasına girdi. Bayram namazı kaçta İstanbul? İlçe ilçe Diyanet Kurban Bayramı namazı saatlerini derledik.

İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri
29.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:42

Kurban Bayramı'nın gelişiyle, bayram namazı kılınacak vakitle araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dinin iki büyük bayramından olan Kurban öncesi bayram namazı saatlerini kullanıcıların erişimine açtı. Kurban Bayramı'nda camileri dolduracak olan cemaatin heyecanla beklediği bayram namazı için saatler haberimizde...

İSTANBUL KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Büyük şehirlerden biri olan İstanbul'da, Kurban Bayramı namazı saat 6:33'de cemaat ile idrak edilecek.

İSTANBUL İLÇELERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

ARNAVUTKÖY = 06:33

AVCILAR = 06:34

BAŞAKŞEHİR = 06:33

BEYLİKDÜZÜ = 06:34

BÜYÜKÇEKMECE = 06:34

ÇATALCA = 06:35

ÇEKMEKÖY = 06:32

ESENYURT = 06:34

KARTAL = 06:32

KÜÇÜKÇEKMECE = 06:34

MALTEPE = 06:32

PENDİK = 06:32

SANCAKTEPE = 06:32

SİLİVRİ = 06:36

SULTANBEYLİ = 06:32

SULTANGAZİ = 06:33

ŞİLE = 06:30

TUZLA = 06:32

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Kurban Bayramı namazı bayramın 1. günü sabah namazından sonra kılınacaktır. İstanbul'da kurban bayramı namazı 31 Temmuz Cuma günü sabah namazından sonra saat 06:33'de kılınacaktır.

İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda 2 kere kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Namazı şaşırmadan kılmak için namaz tarifini aşağıda yazıldığı gibi öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat:

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat:

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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