İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik ödeneği nedir? İşsizlik maaşı şartları neler? İşkur işsizlik parası alma! İşsizlik maaşı başvurusu! İşsizlik!
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İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik ödeneği nedir? İşsizlik maaşı şartları neler? İşkur işsizlik parası alma! İşsizlik maaşı başvurusu! İşsizlik!

Çeşitli nedenlerle işini kaybeden, işten ayrılan veya çıkarılan kişiler devletten işsizlik desteği alabiliyor. Peki işsizlik maaşı şartları neler ve hangi haklardan yararlanılıyor? Merak edilen sorulan cevapları haberimizde. İşsizlik ödeneği nedir? İşsizlik ödeneği ne kadar? İşsizlik ödeneği ve sağlık hizmetleri nedir?

31.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:40
İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik ödeneği nedir? İşsizlik maaşı şartları neler? İşkur işsizlik parası alma! İşsizlik maaşı başvurusu! İşsizlik!

Muhtelif sebeplerle işini kaybeden, işten çıkarılan veya çalışamayacak durumda olan insanlar devletin onlara tanıdığı imkan olan işssizlik ödeneğinden faydalanbilirler. İşsizlik ödeneği nedir, nasıl alınır ve başvuru şartları nelerdir gibi merak edilen tüm soruları sizler için yanıtladık.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

• Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

• Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

• Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

• Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLR BAŞKA HANGİ HAKLARDAN YARARALNIYORLAR?

• İşsizlik Ödeneği

• Genel Sağlık Sigortası Primleri

• Yeni bir iş bulma

• Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MİKTARI NE KADAR?

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.943,00 1.177,20 8,93 1.168,27

Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00 1.400,00 10,63 1.389,37

Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan 6.000,00 2.354,40 (*) 17,87 2.336,53

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik ödeneği nedir? İşsizlik maaşı şartları neler? İşkur işsizlik parası alma! İşsizlik maaşı başvurusu! İşsizlik!
İŞKUR İŞSSİZLİK MAAŞI ALMA

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEREYE YATIYOR VE NEREDEN ALINIYOR?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

İşsizlik ödeneği almakta iken;

• İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızınreddedenlerin,

• Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,

işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

• İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri "Emeklilik" gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

• İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermedenreddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR SAĞLIK HAKLARINDAN YARARLANIYOR MU?

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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