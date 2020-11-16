İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partiden istifa ettiğini açıklayarak, "Divan üyesi olarak görevlendirilen bazı kişilerin, Anayasa'nın ilk 3 maddesi, 'Türklük' tanımı, ana dilde eğitim konularındaki Türk milliyetçiliği ile taban tabana zıt görüşleri ile PKK, FETÖ konusundaki...

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partiden istifa ettiğini açıklayarak, "Divan üyesi olarak görevlendirilen bazı kişilerin, Anayasa'nın ilk 3 maddesi, 'Türklük' tanımı, ana dilde eğitim konularındaki Türk milliyetçiliği ile taban tabana zıt görüşleri ile PKK, FETÖ konusundaki açıklamaları göz önüne alındığında partinin vitrine koyduğu bu tür kişilerle nereye savrulduğu meçhuldür" dedi.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İsmail Koncuk, İYİ Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Genel Kurulu ve 2'nci Olağan Genel Kurulu'nda kuruluşu, misyonu ve demokrasi ile bağdaşmayan kirli operasyonlar ve ayak oyunları yaşandığını savundu. Koncuk, "Bir yandan kürsüden kamuoyuna 'demokrasi' vurgusu yapılırken, diğer yandan bırakın demokrasiyi insanlıkla ve siyasi ahlakla ilgisi olmayan olayları yaşadık. Bu partiye emek vermiş dava arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bizzat Genel Merkez talimatı ile birçok il başkanınca dağıtılan kara listelere alınarak açıkça aşağılanmış, tasfiye edilmeye çalışılmıştır. Olayın en garip tarafı, hakarete uğrayan, kirletilmeye çalışılan bu arkadaşlarımızın haklı talepleri göz ardı edilerek, bu kirli operasyonu yapanların baş tacı edilmesi, mağdur edilen dava arkadaşlarımızın ise bizzat yöneticiler tarafından hem de TV ekranlarından sürekli hakarete uğramasıdır. Operasyonu yapanlar ayan beyan ortadayken, mağdur edilen, kara listeye alınan dava arkadaşlarımız, utanmazca nerdeyse operasyon yapmakla itham edilerek adeta yalan rüzgarı estirilmiştir. Bugüne kadar sorumlu davranarak, Sayın Genel Başkan'ımıza kanaatlerimizi ve taleplerimizi ilettik ancak olumlu hiçbir sonuç alamadık. Sayın Genel Başkan'ın tercihinin kara liste operasyonunun faillerinden yana olmasını, bizlere yönelik açık mesaj olarak görüyorum" diye konuştu.

'PARTİNİN NEREYE SAVRULDUĞU MEÇHUL'İsmail Koncuk, İYİ Parti'nin iyi yönetilmediğini; adalet, şeffaflık, problem çözme iradesi yerine kendi içinde ve kendi eliyle sürekli kaos yaratan siyasal harekete dönüştüğünü savunarak, şunları söyledi: "Kendi öz eleştirisini hiç yapmadan, sürekli başkalarını suçlamak, bir siyasi partinin yönetim anlayışı olamaz. Partinin kuruluşunda görev almış, il, ilçe başkanları, yönetici, üst kurul delegeleri ve kurucular kurulu üyelerinin büyük bölümü ya dışlanmış ya da partiyle gönül bağını koparmak zorunda bırakılmıştır. Tamamı değilse bile birçok il ve ilçe başkanlıkları Genel Merkez'de yetkiyi elinde bulunduran, dar bir kadronun yönlendirmesi ve baskısıyla oluşturulmuş. Türk milliyetçiği ile merkez sağ, hatta ulusalcı sol söylemler arasında sıkışmış, ülkemizde yaşanılan sosyokültürel olaylara ürkerek, 'kim ne der?' anlayışı ile yaklaşan, bir kimlik bunalımı içinde, adeta rüzgarın önünde sürüklenen yaprak görüntüsü verilmekte, üst düzey açıklamalarda bile bir fikri birlik anlayışı görülmemektedir. Divan üyesi olarak görevlendirilen bazı kişilerin, Anayasa'nın ilk 3 maddesi, 'Türklük' tanımı, ana dilde eğitim konularındaki Türk milliyetçiliği ile taban tabana zıt görüşleri ile PKK, FETÖ konusundaki açıklamaları göz önüne alındığında partinin vitrine koyduğu bu tür kişilerle nereye savrulduğu meçhuldür. Temsil noktasındaki, bu zihniyet sahiplerini kabullenmek milliyetçi, muhafazakar insanlar için mümkün değildir."

'AKŞENER'İN BİLGİSİ DIŞINDA YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL'İsmail Koncuk, Genel Başkan Meral Akşener'in "Kafama silah dayasalar Cumhur ittifakı ile olmaz" ifadelerini anımsatarak "Kamuoyu, gelecekte İYİ Parti'nin nerede konumlanacağından emin olamamaktadır. Bunun temel sebebi, kamuoyuna güven vermeyen, geçmiş ahlaki zafiyetleri bilinen, operasyonel siyaset simsarlarının İYİ Parti'nin üst karar mekanizmalarında çok etkili olduklarının bilinmesidir. Kamuoyunun şüphe ile bu baktığı isimler, bizzat Sayın Genel Başkan tarafından da yakından bilinmesine rağmen ısrarla üst düzey görevlerde tutulmaktadır. Bu konuda kamuoyuna güven verecek isimler partiden dışlanarak geleceğe dair bir takım ön hazırlıklar yapılmaktadır. Bu sebeple İYİ Parti Genel Kurulu'nda yaşanılan 'kara liste' ile tasfiye operasyonunun amacı cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP için büyük handikap olan, yüzde 51 baraj şartından ayrı düşünülemez. Hiçbir siyasi partide genel başkana rağmen bir tasarrufun söz konusu olmayacağını bilecek kadar hayat ve siyasi tecrübemiz vardır. Bu sebeple her iki Genel Kurul'da yaşanılan operasyonların Sayın Meral Akşener'in bilgisi dışında yapılması mümkün değildir. Güven ortamı tamamen yok edilmiştir. Aslında bu güvensizlik, sadece 3-5 milletvekilini değil, maalesef TBMM grubunun büyük kısmını rahatsız eden bir boyut kazanmıştır."'İYİ PARTİ İLE BİR BAĞLANTIM KALMAMIŞTIR'İsmail Koncuk, İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Genel Merkez Yönetimi'nin bu yaklaşımlarının kendisinde derin güvensizlik oluşturduğuna vurgu yaparak, "Türkiye ve Türk milletine böyle bir anlayışla hizmet edilebileceğini mümkün görmüyorum. Sayın Genel Başkan'ın bu yaşananların dışında olduğuna dair zerre inancım kalmış olsa, kalır ve mücadeleye devam ederdim; ancak tespitlerim, yaşadıklarımızın tamamının bizzat bilgisi dahilinde olduğunu göstermektedir. Ahlaki olan daha fazla kırgınlıklar oluşmadan, herkes kendi yoluna anlayışı ile birlikteliğimizi sonlandırmaktadır. İYİ Parti ile milletvekili ve üye olarak bir bağlantım kalmamıştır. Gerek İYİ Parti TBMM grubundaki milletvekili arkadaşlarım gerekse tüm teşkilatlarda yönetici ve üye olarak bulunan samimi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Onlarla dostluğum, benim açımdan bakidir. Türkiye ve Türk milletine hizmetten, hayatım boyunca savunduğum ilkelerden milim sapmadan, bundan sonra da bir adım geri durmayacağımı tüm kamuoyuna saygı ile duyururum" dedi.İHRAÇ EDİLEN ÜMİT ÖZDAĞ: ÇOK ŞAŞIRDIMÖte yandan İsmail Koncuk'a destek olmak için basın açıklamasında yanında bulunan Ümit Özdağ ise İYİ Parti'den ihraç edildiği haber inin verilmesi üzerine gülümseyerek, "Çok şaşırdım. Şimdi bir cevap vermeyeceğim. Sayın vekilimize destek için geldim" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Balta