İslahiye'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, geçen pazar günü İslahiye-Hassa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Bilal P. yönetimindeki 27 ACV 967 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Osman T.'nin kullandığı 01 ACJ 335 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK