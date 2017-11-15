'İş Güvenliğinde Tedbirler Yetersiz'



Gün geçmiyor ki iş güvenliği ihmalleri sebebi ile ölüm ve yaralanmalı kazalar olmasın. Günlük hayatımızın hemen her noktasında basınçlı ekipmanların önemli bir yeri bulunmaktadır.

İş ekipmanlarının belirlenen aralıklarla ve düzenli şekilde bakım ve kontrollerinin yapılması çok önemli. Düzensiz ve eksik yapılan bakımlar, yetkili olmayan kuruluşlar tarafından yapılan kontroller ekipmanın çalışmasında sorun yaşamanın yanında iş güvenliği açısında da büyük önem arz ediyor. 2002'den 2016 senesine kadar, Türkiye'deki iş yeri sayısı %141 arttı. Alınan önlemler sonrasında ise, ölümlü iş kazalarında %39 düşüş gözlemlendi. Yapılacak periyodik kontrollerle iş kazaları daha da önlenebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı 'İş Sağlığı ve Güvenliğinde Seferberlik' programı kapsamında Bakanlık yetkilileri 2018 senesinde de Türkiye'yi karış karış gezerek iş yeri ve inşaat ziyaretleri gerçekleştirecek. Ziyaretlerde iş sağlığı güvenliği, bakanlığın çalışmaları, yaşananlar, öneriler ve mevcut durum değerlendirilecek.

Gün geçmiyor ki iş güvenliği ihmalleri sebebi ile ölüm ve yaralanmalı kazalar olmasın. Günlük hayatımızın hemen her noktasında basınçlı ekipmanların önemli bir yeri bulunmaktadır. Kimi zaman binalarımızda bulunan bir kalorifer kazanı, kimi zaman sanayide kullanılan buhar kazanı, kimi zaman ise depolama tankları. Bu ekipmanlar bulunduğu yerlere göre birçok sebepten kullanımı olan ve kimi zamanda yüksek basınç ile birlikte yüksek risk sınıfına da dâhil olan ekipmanlardır. Buhar kazanlarında, özellikle en büyük risk operatörün hatası yani operatörün kazanı susuz bırakması olsa da bunu engelleyecek armatür ve tertibatın yıllık olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Kazan üzerinde bulunan tüm güvenlik donanımları; basınç kontrol üniteleri, su seviye göstergeleri, sıcaklık göstergelerinin uygunluğunun teyit edilmesi gerekiyor



DÜZENSİZ VE EKSİK YAPILAN BAKIMLAR GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATIYOR



Tüm bu ekipmanların belirlenen aralıklarla ve düzenli şekilde bakım ve kontrollerinin yapılması çok önemli. Düzensiz ve eksik yapılan bakımlar, yetkili olmayan kuruluşlar tarafından yapılan kontroller ekipmanın çalışmasında sorun yaşamanın yanında iş güvenliği açısında da büyük önem arz ediyor



Son zamanlarda sıkça duyduğumuz, kazanların patlama haberleri de yetersiz ve düzensiz bakım ile kontrolü yapılmayan ekipmanlardan kaynaklanan kazalara ait en önemli örnektir. Basit ihmallerin büyük sorunları ortaya çıkartabileceği, can veya mal kayıpları yaşanılabileceği unutulmamalı.



OBJEKTİF OLARAK SUNULMASI SAĞLANACAK



Bu sebepten; 28628 sayılı ve 25.04.2013 tarihli yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında bu ekipmanların en az yılda 1 defa kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Bu noktada önemli olan, konusunda uzman ve yetkilendirilmiş, Akredite kurumlar tarafından hizmet alınması olacaktır. Bu sayede, kontrolü yapılan ekipmana dair uygunluk durumunun objektif olarak sunulması sağlanacak

YENİ RİSKLERE MAHAL VERMEYİN

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş Periyodik Kontrol Departman Müdürü Erdinç Yıldırım, "Özellikle kontrol hizmeti alınırken öncelikle ekipman da yapılacak testler hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğine dikkat çekiyor. Verilecek hizmet, yapılacak testler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunması, kontrol firması seçilmesinde önemli derecede yol gösterici bir madde. İşverenlere yönelik zorunluluklar oldukça ağır olduğu kabul edilebilir ancak bu hizmetin alımında maliyet odaklı çalışmaktan ziyade iş güvenliği ve karşılaşılabilecek riskler düşünülerek kontrol firması seçilmelidir. Olası bir göz ardı, yeni riskleri ortaya çıkartabileceği için fiyat/performans endeksi ile çalışmalar yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

İŞVEREN KONTROL FİRMASINI TAKİP ETMELİ

İşverenin sorumluluğu, kontrol firmasının seçiminden sonra da devam ettiğini belirten Yıldırım, periyodik kontrol hizmetini gerçekleştirecek firmanın hangi ekipmanlarla kontrol gerçekleştirdiğinin, kontrolü gerçekleştirirken kullandığı ekipmanların kalibrasyonun olup olmadığının, Muayene uzmanının konu hakkında yeterli bilgi, tecrübe ve donanıma sahip olup olmadığının da sorgulanması gerektiğini vurguladı.