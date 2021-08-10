Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Taliban ülkedeki ilerleyişini sürdürürken, ele geçirilen şehir sayısı da 6'ya yükseldi. Taliban'ın ülkeyi yangın yerine çevirmesi sonrasında Türkiye sınırına akın eden Afgan mültecilerin görüntülerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sosyal medyaya düşen ve İran sınırında çekildiği iddia edilen videoda, çok sayıda Afgan mültecinin sınıra inşa edilen duvarı üzerine merdiven dayayarak aştıkları görülüyor.

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin çekilme kararı ve Afgan yönetiminin Taliban'la sürdürdüğü barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban'ın mayıs ayında başlattığı şiddetli saldırılar hız kazandı.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha anlaşmasına göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

TALİBAN'IN ELE GEÇİRDİĞİ ŞEHİR SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı. Ele geçirdiği şehirlerdeki hapishanelerde bulunan mahkumları da serbest bırakan Taliban'ın ülkeyi yangın yerine çevirmesi sonrasında çok sayıda Afgan da ülkeden kaçmaya çalışıyor.

AFGAN MÜLTECİLERE AİT VİDEOLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Son dönemde Afganistan'dan kaçarak İran üzerinden Türkiye'ye girmeye çalışan Afgan mültecilere ait çok sayıda görüntü servis edilirken, sosyal medyada infial yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

TEL ÖRGÜLERİ KESİP MERDİVEN YARDIMIYLA DUVARI AŞIYORLAR

Sınırda çekildiği iddia edilen videoda, kaçak geçişleri engellemek için İran sınırına örülen duvara merdiven atarak karşı tarafa geçen çok sayıda Afgan mülteci görülüyor. Görüntülerde mültecilerin duvarın üzerine çekilen tel örgüleri kestikleri ve kalabalıklar halinde merdivene tırmanarak duvarı aştıkları anlar yer alıyor.