Haberler

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol kararı verildi.

FERHAT GÜNDOĞDU İÇİN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar tutuklandı.

Ferhat Gündoğdu

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin ile MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin’e ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol verildi.

Gündoğdu tutuklanmasının ardından beklenen kararı verdi. Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanlığı görevinden istifa etti.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Eski hakem MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin

MHK başkanlığı için adı geçen ismi bombaladı: Hesapları incelensin
Flydubai uçağında kaptana baltayla saldıran yardımcı pilot için BAE'den açıklama: Terör eylemi girişimi

Pilotun kokpitteki baltalı saldırısı terör eylemi girişimi çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı

Arda Güler Milli Takım kampından ayrıldı

Fenerbahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam ediyor

F.Bahçe kırmızı kart gördü ancak maça 11 kişi devam etti! İşte sebebi
İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan gece yarısı Kandıra'ya sevk edildi: Kızımı görmemi engellemek mi istediniz?

İmamoğlu'nun avukatından sevk tepkisi: Vurduğunuz yer acıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aynı sertlikte bir fon vurgunu mesajı daha

Spiker Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde tutuklama! Otopsi raporu yüksek doz propofolü işaret etti

Ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı! Otopside o madde çıktı
Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti

Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Küsbeci çifti gözaltında

Belediyede rüşvet çarkı! Karı koca vurgunu beraber yapmış