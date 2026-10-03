Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı

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tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol kararı verildi.

FERHAT GÜNDOĞDU İÇİN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar tutuklandı.

Ferhat Gündoğdu

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin ile MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin’e ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol verildi.

Gündoğdu tutuklanmasının ardından beklenen kararı verdi. Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanlığı görevinden istifa etti.