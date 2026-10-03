Haberler

Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Wanda Nara yıllar sonra Maxi Lopez'le barıştı! Icardi detayı unutulmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Wanda Nara'nın özel hayatında yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nara, üç çocuğunun babası olan eski eşi Maxi Lopez ile arasındaki sorunları geride bırakarak yeniden bir araya geldi. Geçmişte Mauro Icardi nedeniyle yolları olaylı şekilde ayrılan ikili, artık çocukları için birlikte vakit geçiriyor.

Wanda Nara yıllar sonra eski eşi Maxi Lopez ile arasındaki buzları eritti. Bir dönem ayrılıklarıyla uzun süre konuşulan ikili, üç çocukları için yeniden yan yana gelmeye başladı.

YILLAR SONRA BARIŞTILAR

Wanda Nara ile Maxi Lopez cephesinde geçmişte yaşananların ardından yeni bir dönem başladı. Birlikteliklerinden üç çocukları bulunan eski çift, yıllar sonra barıştı. Nara ve Lopez, çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek için ilişkilerindeki sorunları geride bıraktı.

AYRILIKLARINDA MAURO ICARDI KRİZİ YAŞANMIŞTI

Wanda Nara ile Maxi Lopez'in geçmişi futbol dünyasının en dikkat çeken ilişkilerinden birine sahne olmuştu. İkilinin evliliğinin sona erdiği dönemde Mauro Icardi'nin adı ortaya çıkmıştı. Nara'nın, Maxi Lopez'i o dönem Lopez'in takım arkadaşı olan Mauro Icardi ile aldattığı öne sürülmüş, ardından Nara ile Icardi'nin birlikteliği başlamıştı. Yaşananlar yalnızca özel hayatla sınırlı kalmamış, Maxi Lopez ile Icardi arasındaki ilişki de bozulmuştu.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları

Yine Fatih Terim, yine cenaze, yine olay!

Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı

Salon bir anda karıştı! Yeniden oylama yapıldı
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Güvercin yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi ölmüştü! 9 yıldır aranan firari hükümlü Gaziosmanpaşa'da yakalandı

Güvercin yüzünden can almıştı! Aynı mahallede yakalandı
Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: Verin tazminatını, yollayın gitsin

Montella'ya görülmemiş tepki: Verin tazminatını, yollayın gitsin
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar

Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı! Mahkeme: Aklında olmayan intihar fikrini Ümitcan Uygun oluşturdu

Son gece mesajları incelendi! İntihar fikrini o oluşturmuş
Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor

Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
9 aylıkken babası şehit olmuştu! Eyüphan sünnet düğününe babasının adını taşıyan TOMA ile gitti

9 aylıkken babası şehit olmuştu! Düğününe o araçla gitti