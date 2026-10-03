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MasterChef Somer Şef'ten sürpriz hamle! Kapanan mekanını kebapçı yaptı

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MasterChef Somer Şef'ten sürpriz hamle! Kapanan mekanını kebapçı yaptı
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MasterChef Türkiye ile geniş kitlelerce tanınan Somer Sivrioğlu, restoran sektöründe yeni bir adım attı. Daha önce işlettiği mekanın isim hakkına sahip markanın İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırmasıyla restoranı kapanan Somer Şef, aynı noktayı boş bırakmadı. Ünlü şef, bu kez kebap konseptiyle yeni bir işletme açtı.

  • MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, daha önce işlettiği restoranın bulunduğu mekanda kebapçı açtı.
  • Sivrioğlu'nun kapanan işletmesi, isim hakkına sahip markanın İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle kapanmıştı.
  • Sivrioğlu, aynı mekanda kebap restoranı konseptiyle yeni işletmesini hayata geçirdi.

Masterchef Somer Şef, gastronomi kariyerinde farklı bir sayfa açtı. Daha önce restoran olarak kullandığı mekanı bu kez kebapçıya dönüştüren Sivrioğlu, yeni konseptiyle müşterilerini ağırlamaya başladı.

KAPANAN MEKANINI BOŞ BIRAKMADI

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, televizyon kariyerinin yanı sıra restoran işletmeciliğiyle de tanınıyor. Sivrioğlu'nun daha önce işlettiği mekan, isim hakkına sahip markanın İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle kapandı. Böylece Somer Şef'in aynı marka altında faaliyet gösteren işletmesi de hizmet vermeyi bıraktı. Ancak ünlü şef, söz konusu noktadan tamamen vazgeçmedi ve gastronomi alanındaki yatırımlarına yeni bir konseptle devam etme kararı aldı.

BU KEZ KEBAPÇI AÇTI

Somer Sivrioğlu, kapanan işletmesinin bulunduğu yerde bu kez farklı bir mutfak konseptiyle harekete geçti. Ünlü şef, aynı mekanda kebapçı açarak yeni işletmesini hayata geçirdi. Böylece daha önce farklı bir konseptle hizmet veren mekan, Somer Şef'in yeni girişimiyle kebap restoranına dönüştü.

Kaynak: Haberler.com
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