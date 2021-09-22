Dünyanın en çok kullanılan cihazlarından Apple'ın işletim sistemi IOS'un yeni sürümü İOS 15 piyasaya sürüldü. Piyasaya çıkışı büyük ses getirirken İOS 15'in Apple kullanıcılarına sunduğu yenilikler merak edilmeye başlandı. Apple kullanıcıları İOS 15 ile ilgili internette en çok "İOS 15'in özellikleri neler? İOS 15'de yeni özellikleri nedir? İOS 15'de neler yeni?" sorularını aratmakta. İOS 15'in yenilikleri ile ilgili detaylar haberimizde.

İOS 15'TEKİ YENİLİKLER NELER?

FaceTime

İOS 15'te kullanıcıları bekleyen en önemli yenilik FaceTime üzerine olacak. Özellikle Pandemi sürecinde çok fazla kullanılmaya başlayan görüntülü konuşmanın öncü uygulaması FaceTime, yapılacak Spatial Audio geliştirmesi ile daha doğal ve canlı bir görüşme vaad ediyor. Apple, Spatial Audio özelliği sayesinde konuştuğunuz kişi yanınızdaymış gibi hissedeceğinizi vaat ediyor. FaceTime'a gelecek diğer özellikler ise portre modu ve ses izolasyonu olacak. Portre modu sayesinde kullanıcılar arka plandaki detayların gizleyebilecek, ses izolasyonu sayesinde ise dış seslerin konuşmanızı bölmemesini ve karşı tarafa sadece konuştuğu kişinin sesinin daha düzgün bir şekilde aktarılması hedefleniyor. FaceTime'a gelecek bir diğer özellik ise FaceTime'ın tüm cihazlar ile yapılabilecek olması. Daha önce FaceTime sadece Apple cihazlar arasında yapılabiliyordu. Ancak getirilen yenilikler sayesinde link üzerinde Android cihazlar ile de FaceTime yapılması mümkün kılınacak.

SharePlay

FaceTime görüşmesi yaparken şimdi SharePlay ile ekranınızı paylaşabiliyor, dizileri ve filmleri izlemenin ya da müzik dinlemenin keyfini hep birlikte çıkarabiliyorsunuz. SharePlay, uzaklarda da olsalar, aileniz ve arkadaşlarınızla ortak deneyimler yaşamanın yepyeni bir yolunu sunuyor.

Uzamsal ses

Konuşan her kişinin sesi, ekranınızda konumlandıkları yerden geliyormuş gibi duyuluyor. Bu da sohbetlerin daha doğal ve akıcı olmasına yardımcı oluyor.

Mesaj

Sizinle Paylaşılanlar

Şimdi Mesajlar'da sizinle paylaşılan bağlantılar, görseller ve diğer içerikler, içeriğin paylaşıldığı uygulamada Sizinle Paylaşılanlar adlı yeni bir bölümde yer alıyor. Ve Mesajlar'a dönmek zorunda kalmadan, doğrudan içeriği açtığınız uygulamadan yanıt bile verebiliyorsunuz.

Bildirim Özeti

İOS 15'de yer alacak bir diğer özellik ise Bildirim Özeti olacak. Bildirim özeti sayesi ekranı kaplayan birçok bildirim yerine tek bir bildirim üzerinden bütün bildirimleri ya da seçilen bildirimlerin özetini görüntüleyebileceksiniz. Gelen Focus özelliği bütün Apple cihazları ile uyumlu olacak. Bu özellik sayesinde rahatsız etme modu, kişisel mod, çalışma veya uyku modu arasında geçişler kolay bir şekilde yapılabilecek.

IOS 15'e gelecek bir diğer özellik ise Live Text özelliği olacak. Bu özellik resimlerin üzerindeki yazıların kopyalanmasına ve üzerinde değişiklik yapılmasına olanak sağlayacak ancak şu an için dil seçeneklerinde Türkçe yer almamakta. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İOS 15'te yer alacak başka bir özellik Spotlight'a uygun olarak fotoğraf aratma özelliği oldu. Daha önce Fotoğraf bölümünde yer alan anılarım bölümünde artık Apple Müzik desteği olacak ve anılarınıza istediğiniz müzik ya da şarkıyı ekleyebileceksiniz.

IOS 15'te Hava Durumu ve Haritalar'da da yeniliğe gidildi. Apple Map artık Google Earth gibi yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve harita bilgilerinin kullanıcılarının hizmetine sunacak. Haritalar arttırılmış gerçeklik ile navigasyonda da kullanıcılara kolaylıklar getirirken. Cihazımı bul seçeneklerine Air Pods ve AirPods Pro'da eklenmiş olacak.

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ID Cards



İOS 15 kullanıcılarına kimlik kartı, ehliyet ve kredi kartlarını ekleyebilme imkanı sunacak. İçerisinde bulunan 'Cüzdan' uygulaması ile İos 15'de kullanıcılara kimlik kartlarını ekleyebilme olanağı sağlanacak. Bu sayede destek veren noktalarda ehliyet ve kimlik gibi kartlarınızı telefondan gösterebileceksiniz. Bu özellik de yeni güncellemenin ilk sürümünde yer almıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Evrensel Kontrol

Yeni güncellemenin en heyecan yaratan özelliklerinden biri 'Evrensel Kontrol'. Bu yenilik, tek bir klavye ile Mac ve iPad'i birlikte kullanabilmenizi amaçlıyor. Bu sayede iki farklı cihaz tek bir noktadan kullanabilecek. Kullanıcılar bu özellik için yıl sonunu beklemek zorunda kalacak. Çünkü Evrensel Kontrol, macOS Monterey ile çalışabilecek.

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