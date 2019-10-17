instagram dondurma nasıl yapılır? instagram hesap dondurma resimli anlatım

17.10.2019 14:41

Sosyal hayatın diğer adı haline gelen soyla medya instagram dondurma ve instagram hesap dondurma gibi özel terimlerle de hayatımıza girdi. İnstagram dondurma linki, instagram dondurma 2019, instagram dondurma açma ve instagram dondurma linki gibi konuları sizler için mercek altına aldık.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

instagram hesap dondurma işleminin her basamağını adım adım sizler için mercek altına alacağız. İşte instagram hesap dondurma için izlemeniz gereken işlem basamakları…

INSTAGRAM HESAP DONDURMA 1. ADIM/ HESABA GİRİŞ

instagram hesap dondurma linki işlemine başlamak için öncelikle hesabınıza giriş yapmalısınız. Instagram ana sayfasından kullanıcı adı ve parola bilgilerinizi girerek hesabınıza giriş yapın. Bu aşamadan sonra instagram hesap dondurma işlemi 2. adıma geçin.

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INSTAGRAM HESAP DONDURMA 2. ADIM/ PROFİL SAYFASI

instagram hesap dondurma işlemine devam etmek için 2. adımda profil sayfanıza giriş yapın. Profil sayfanızda sağ üst kısımda yer alan "Profili düzenle" butonuna tıklayarak profili düzenleme bölümüne giriş yapın. Bu aşamadan sonra instagram hesap dondurma işlemi 3. adıma geçin.

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INSTAGRAM HESAP DONDURMA 3. ADIM/ HESABIMI KAPAT BUTONU

instagram hesap dondurma linki işlemine 3. adımla devam etmek için profil sayfanızın sağ alt bölümünde yer alan "Hesabımı geçici olarak kapat" butonuna tıklayın. Bu butona tıkladıktan sonra sistem sizi bir sonraki aşamaya taşıyacaktır. Bu aşamadan sonra instagram hesap dondurma işlemi 4. adıma geçin.

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INSTAGRAM HESAP DONDURMA 4. ADIM/ HESAP KAPATMA NEDENİ SEÇİMİ VE ONAY

instagram hesap dondurma işlemine 4. adımla devam etmek için 2 aşamalı bölümü tamamlamanız gerekiyor.

instagram hesap dondurma işlemine 4. adım 1. aşama: Hesabını neden kapatıyorsun, sorusuna cevap vermeniz gerekiyor.

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Takip edecek kişileri bulamıyorum.

Çok zamanımı alıyor.

Gizlilikle ilgili endişeler.

Ara vermek istiyorum.

Bir şeyi kaldırmak istiyorum.

Çok fazla reklam var.

İkinci bir hesap açtım.

Kullanmaya başlamakta zorlandım.

Başka bir şey, cevaplarından birini seçip 2. aşamaya geçin.

instagram hesap dondurma işlemine 4. adım 1. aşama: Bu aşamada instagram parolanızı girmeniz gerekiyor.

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Daha sonra "Hesabımı geçici olarak kapat" butonuna tıklayın. Tıkladığınızda size "Hesabını geçici olarak kapatmak üzeresin. Devam etmek istiyor musun?" sorusu yöneltilecek ve "evet" ve " hayır" butonları sunulacak. Devam etmek istiyorsanız "evet butonunu işaretleyip instagram hesap dondurma işlemi 5. adıma geçin.

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INSTAGRAM HESAP DONDURMA 5. ADIM/ SON ADIM

instagram hesap dondurma işleminde 5. Adıma geldiğinizde instagram hesap dondurma işlemi tamamlanmış olacak. Artık hesabınız dondurulmuş durumda ve tekrar giriş yapmadığınız sürece hesabın dondurulmuş olarak duracaktır.

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INSTAGRAM HESAP DONDURULAN HESAP NASIL TEKRAR AKTİF EDİLİR?

instagram hesap dondurma linki işleminde tüm adımları tamlayıp hesabınızı dondurduktan sonra instagram hesabınızı tekrar aktif hale getirebilirsiniz. instagram hesap dondurma işlemi üzerinden 1-2 gün geçtikten sonra hesabınıza normal giriş yapar gibi giriş yaparak tekrar instagram hesabını aktifleştirmiş olacaksınız.

Not: instagram hesap dondurma işleminde hata yapmamak ve zaman kaybetmemek için açıklamaları ve size sunduğumuz görselleri uyumlu şekilde takip edin. Her adımda açıklama ve görseldeki konumları doğrulayarak sorunsuz şekilde instagram hesap dondurma işlemini tamamlayabilirsiniz.