İnsanlar mutlu olduğunda pop yeniden zirveye çıkar

Pandemi dinlemedin, daha fazla beklemek istemedin ve ilk single'ını çıkardın. Öncelikle hayırlı olsun diyeyim Burak...

Çok teşekkür ederim. Hem ilk single'm hem de ilk röportajım hayırlı olsun diyeyim ben de o zaman.

? Şarkından ve müzikal yolculuğundan bahsedeceğiz tabii ama bana çıkış noktan ilginç geldi asıl... Genetik okuyorken müzik ne alaka?

Biraz ailemin yönlendirmesiyle moleküler biyoloji ve genetik bölümüne girdim...

? Yani istediğin o değildi...

Yani... Orada okurken de istediklerimden vazgeçmedim zaten. Önce birkaç dizide rol aldım, sonrasında oyunculuk eğitimi almak üzere Los Angeles'a gittim. Bu arada müzik ve dans derslerine de katıldım. Bu yolculuk beni biraz daha müziğe doğru yöneltti ve Türkiye'ye dönüşte ona ağırlık verdim. Sinema-televizyon yüksek lisansı yaparken de şan ve dans dersleri almayı sürdürdüm.

? Dört gözle senin bilim insanı olmanı bekleyen ailen ve arkadaşların, şarkıcı olma kararını nasıl karşıladı?

Zaten hayallerim hep bu yöndeydi ama ailem daha garanti bir mesleğim olmasını istediği için genetik bölümünü tercih ettim. Yine de orada okurken hayallerimden vazgeçmeden yoluma devam ettim. Onlar da yeteneğimi fark etti ve sonunda bana destek verdiler.

? Hiç mi umudunu kıran biriyle ya da bir olayla karşılaşmadın? İlk single'ı çıkarma nasıl gerçekleşti?

Umudumu kıran olaylar yaşamadım ama umut kıran kişilerle karşılaştım açıkçası. Ama şanslıyım ki hayallerime inanan ve beni destekleyenlerin sayısı çok daha fazlaydı. En başından beri bana ve yapmak istediklerime inanan, maddi ve manevi desteğiyle yanımda olan yapımcım Niyazi Mete ile projemizi gerçekleştirdik. "Bi'Şeyler" adını verdiğimiz single'ın dağıtımını da DMC ile anlaşarak yaptık.

? Amerika senin açından bir dönüm noktası olmuş ve gerçekte ne istediğini anlamanı sağlamış. Yanılıyor muyum?

Doğru. Amerika yolculuğu içimdeki müziğe kulak vermemi ve daha çok müziğe yönelmemi sağladı. Biraz daha içsel bir keşif gibi oldu benim için. ve ilk profesyonel müzik çalışmamı da geçen aralıkta yayınladım.

MABEL MATİZ'İN YARATTIĞI ALGI ŞAHANE

? Genetik okudun, oyunculuk denedin, müziğe geçiş yaptın. Peki hangisi hayatında daha önemli yer tutuyor?

Aslında önemli olan herkesin kafasında bir imge, bir kimlik yaratmak... Mesela bunu Turkiye'de Mabel Matiz şahane yapıyor. Hem etnik kostümleri, hem müziği, hem klip ve sahnelerinde kullandığı otantik objeler öyle güzel bir algı yarattı ki, kafamızda net bir kimlik oluşturdu.

? O ne demek, anlamadım...

Şöyle... Müziğinizi sunduğunuz kişiler iyi işlere de kötü işlere de açık oluyor. Eğer belli bir müzikalitede iş yapılmazsa, ister istemez toplumun beklenti eşiği de düşüyor. Bu yüzden sanatçılara belli standartlarda iş çıkarmak gibi büyük bir sorumluluk düşüyor.

DÜNYA ÇAPINDA ŞARKICIYSAN 100 MİLYON DİNLENİRSİN

? Buraya gelmeden önce YouTube'a bir baktım da dinlenme sayın 1 milyona yaklaşmış. Bu rakam beklentini karşıladı mı?

Artık her şeyi "Yeni Dünya" diye adlandırıyoruz. O yüzden bu "dijital yeni dünya"ya yeni adım atmış biri olarak, "tamamen organik" olan bu rakamdan ve diğer platformlardaki dinlenme sayılarından gayet memnunum.

? YouTube rakamları çok şaibeli... Pek çok şarkıcı, rakiplerini sahte tık almakla suçluyor. Sen açıklanan rakamları ne kadar gerçekçi buluyorsun?

- Her platformunun farklı takipçisi var. YouTube tabii çok büyük bir pazar ve artık denetlemeler çok sıkı. O nedenle izlenme sayıları gerçek.

? 100'lerce milyonluk dinlenmeler doğru olabilir mi yani?

100 milyonlarca insana hitap eden dünya çapındaki bir şarkıcıysan, neden olmasın! (Gülüyor)

? Pop müzik sanki Lale Devri'ni tamamladı da gerileme dönemine girdi gibi... Mesela rap yükselirken pop neden kan kaybediyor sence?

Bu bir çöküş değil tabii. Sadece şu dönem rap müziğe oranla daha geri planda kaldı diyebiliriz. Şu an tüm dünya pandemi nedeniyle çok zorlu bir süreçten geçiyor. Bu depresif dönemde insanlar kendilerini rap müzikle daha iyi ifade ettiklerini düşünüyor olabilirler. İnsanlarda eksik olan mutluluğun ve iç huzurun tekrar geri geleceğine ve tabii ki değişerek ve yenilenerek pop müziğin de tekrar ön plana çıkacağına inanıyorum.

? Popun öne çıkması için neden depresyon bulutlarının dağılması gereksin ki?

Çünkü insanlar mutlu olduğu zaman pop söylerler. Şu an herkes mutsuz, insanlar mutlu olduğunda pop yeniden zirveye çıkacaktır.

SANAT, FARKINDALIĞI fazlasıyla ARTIRIYOR

? Sadece müzik olarak düşünme; senin için "sanat" ne anlama geliyor?

Sanat, bana göre duyguların ve hayal gücünün dışavurumudur. Bu da herkesin olaylara daha farklı bir yerden bakmasına sebep olur. Bu sorgulama biçiminden dolayı kişinin kendisiyle yüzleştiği yerdir. Yani sanatın, farkındalığın artmasında büyük rol oynadığına inanıyorum.

? Hedefin ne Burak?

Şarkılarımı geniş kitlelere ulaştırmak... Benimle aynı hayalleri kuran, aynı duyguları paylaşan insanlarla iletişime geçmek...

? Madem böyle büyük hayaller kuruyorsun, repertuvarının hızla gelişmesi lazım. Yeni single için bir zaman belirledin mi?

Evet, yeni şarkımı nisan ayında yayınlamayı planlıyorum. Enerjisi yüksek, herkesin dans etmek isteyeceği sıcak bir yaz şarkısı olacak. Daha fazla tüyo vermek istemiyorum, beklemede kalın... (Gülüyor)

ŞANSIM OLSA, GENETİĞİ BOZUK MÜZİĞİ ORTADAN KALDIRIRDIM

? Genetik ile yola devam etseydin, bir bilim insanı olabilseydin, hangi keşifle tarihe geçmek isterdin?

Nefret, kıskançlık ve şiddete yatkınlık gibi yıkıcı duygulara sebep olan genleri körelten bir çalışma yapmak isterdim. Herkesin birbirine daha hoşgörülü ve saygıyla yaklaştığı bir dünya biraz ütopik görünse de imkansız değil bence... Bir hakkım daha olsa kesinlikle genetiği bozulmuş kötü müziği tamamen ortadan kaldırmak isterdim. (Gülüyor).

AYSEL GÜREL'LE TANIŞMAYI ÇOK İSTERDİM

? Şarkılarını dinleyerek büyüdüğün, bu yolda örnek aldığın isimler var mı?

Hem Türkiye'den hem de yurtdışından severek dinlediğim, şarkılarıyla büyüdüğüm isimler var tabii... Aklıma ilk gelenler Sezen Aksu, Barış Manço, Ajda Pekkan, Kayahan, Michael Jackson, Justin Timberlake, Madonna ve Freddie Mercury...

? İmkanın olsa hangi sanatçıyla bir araya gelmek ve ona ne sormak isterdin?

Aysel Gürel'le tanışmayı çok isterdim. Yazdığı sözler, yaptığı besteler çok etkileyici ve ilham verici... Herkesin yaşadığı duygulara ve tanık olduğu olaylara bu kadar farklı bir açıdan nasıl bakabildiğini anlamayı gerçekten çok isterdim.

Kaynak: Hürriyet