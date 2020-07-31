İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor

İngiltere'nin doğusunda yaşayan bir adam 2014 yılında kasıklarına sıçrayan enfeksiyon yüzünden cinsel organı kopunca kolunda cinsel organ geliştirildi. Ancak sağlık sisteminin yapısı ve son olarak korona nedeniyle talihsiz adam, 4 yıldır kolunda boyunu 5 cm daha uzattığı cinsel organıyla ameliyat olacağı günü bekliyor.

İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
31.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:16

İngiltere'nin doğusundaki Norfolk'ta yaşayan tamirci Malcolm MacDonald, tarihin en talihsiz adamlarından biri. İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a konuşan MacDonald, 2014 yılında kasıklarına sıçrayan enfeksiyon yüzünden cinsel organı kopunca doktorların yardımıyla 2016 yılında kendi dokusu kullanılarak kolunda cinsel organ geliştirdi. Fakat İngiltere'de sağlık sisteminin aksaması ve koronavirüs nedeniyle MacDonald 4 yıldır kolunda 5 cm daha uzun olan bir cinsel organla yaşıyor ve ameliyatla cinsel organının kolundan alınacağı günü bekliyor.

KENDİSİNE SUNULAN İLK TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

İki çocuk babası olan ve 2014 yılında bütün vücudunu saran ve kasıklarına sıçrayan bir enfeksiyon geçiren MacDonald'ın cinsel organı bu hastalık yüzünden koptu. Yaşadıklarının ardından depresyona giren ve bir çözüm bulmaya çabalayan MacDonald, "Kendi doktoruma danıştım fakat o beni başka bir hastaneye yönlendirdi. Orada da derimi alarak vücudumda kalan cinsel organımın etrafına sarmayı teklif ettiler. Fakat bu senaryoda cinsel organın bir fonksiyonu olmayacaktı, ne cinsel ilişkiye girecek kadar ereksiyon olacaktı ne de idrar yapabilecektim. Bu sebeple bu operasyondan vazgeçtim" ifadesini kullandı.

"HAYATTAN ZEVK ALMAZ OLDUM"

MacDonald yaşadıklarından sonra 2 yıl boyunca alkol batağına düştüğünü ve depresyona girdiğini söylerken, "Bir gölge gibi yaşadım, hayattan zevk almaz oldum" dedi.

İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor

TECRÜBELİ DOKTORDAN GELEN YENİ TEKLİF

Daha sonra kendisine başka bir hastaneden öneri geldiğini söyleyen MacDonald, Londra'daki University College Hastanesi'nde görevli ve cinsel organ ameliyatlarında saygın bir isim olan Profesör David Ralph ile tanıştı. 50 bin poundluk ameliyatı devletin karşılayacağını söyleyen MacDonald prosedürü de anlattı.

5 SANTİMETRE UZUN OLSUN İSTEDİ

Kapsamlı ameliyatta, MacDonald'ın kasıklarındaki doku ve bir damar kullanılarak, kolunda bir cinsel organ oluşturulması planlanıyordu. Daha sonra bu cinsel, kasıklarına dikilecek ve bir implant yardımıyla cinsel organ, mekanik bir pompa aracılığıyla ereksiyon olabilecek ve idrar boşaltma işlemini gerçekleştirebilecekti. Daha önce bazı hastaları için biyonik olarak üretilen cinsel organ yapan Profesör Ralph'ı ikna eden MacDonald, cinsel organının uzunluğunu da yaklaşık 5 santimetre uzatma konusunda da anlaştı.

ADINI "JIMMY" KOYDUĞU CİNSEL ORGANI AMELİYATLA KOLUNDAN ALINAMADI

MacDonald'ın kolundaki cinsel organ yeterli şekilde gelişince operasyon için hazırlıklar başladı. Doktorlar MacDonald'ın operasyonu öncesinde sağlık kontrollerinde genç adamın sağlık değerlerini yeterli bulmayarak ameliyatı iptal etti. 2018 yılında yaşanan bu olayın ardından kolundaki cinsel organ ile yaşamaya alışan ve buna "Jimmy" adını veren MacDonald daha sonra hastane personelinin değişmesi ve ambulans sistemindeki aksaklıklar sebebiyle ameliyat olamadı.

İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor

İNSANLAR FARK EDİNCE ŞOK OLUYOR

Sonunda 2020 yılının Nisan ayı için ameliyat tarihi alabilen MacDonald'ı bu sefer de Kovid-19 salgını vurdu. Koronavirüs sebebiyle doktorların bu operasyonu erteleme kararı alması nedeniyle MacDonald, 4 yıl boyunca kolundaki cinsel organla yaşamak zorunda kaldı.

Sokağa çıkarken kısa kollu tişört giyemediğini söyleyen ve çocuklarıyla denize gidemediği için üzülen MacDonald, "Bazen insanlar kolumdakini fark ediyorlar ve şok oluyorlar. Ben artık işi espriye vurmaya başladım. Böyle davranmalıyım çünkü başka bir alternatifim yok. Eğer bu duruma şakayla yaklaşmasaydım bitmiştim. Bilim kurgu karakteri gibi bir şey bu. Fakat bu benim normale dönme şansım" dedi.

İngiliz The Sun'a konuşan MacDonald, bu yılın sonuna doğru ameliyat olmayı umut ettiğini söyledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Spor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak Dünya
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak Politika
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Güncel
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci cuma namazında da doldu taştı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci cuma namazında da doldu taştı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Yaşar Güler Ziya Selçuk Özlem Zengin İlhan Cihaner
Magazin Müjde Ar Nebahat Çehre Merve Boluğur İzzet Yıldızhan
Spor Falcao Fatih Terim Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 16:16:44. #1.15#
title