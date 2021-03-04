İnegöl'de "kontrollü normalleşme" denetimi gerçekleştirildi

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, beraberindeki heyetle birlikte ilçe merkezinde 'Kontrollü normalleşme' denetimleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından, 'Kontrollü normalleşme' kararı alınmıştı.

Alınan kararın ardından İnegöl Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında toplanan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımızın mutluluğu, bu sürecin yeniden açılmaya dönük olmasının getirdiği sevinci gördük. Bunun devam etmesi, daha da iyi olması bizim elimizde. Biz gayretli olacağız, birbirimizi uyaracağız, rehberlik edeceğiz ve inşallah, Bursa ilini ve ilçemizi düşük risk grubuna taşıyacağız. Nihayetinde de gerek aşı çalışmaları ile gerek diğer bulunacak tıbbi yöntemlerle dua ediyorum ki bu salgın hem ülkemizden hem dünya üzerinden kalkar ve eski bildiğimiz normal hayatımıza döneriz. Buna dönmek bir kez daha altını çiziyorum bizim elimizde. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz."

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Şehrimizin dört bir yanında kontrollü normalleşme ile beraber denetim sürecini dinamik bir yapıya taşıyarak, hep birlikte denetime katıldığı ve herkesin kendini kontrol edebildiği bir sürece geçmek istiyoruz. Bunun da ilk çalışmasını bugün başlatmış olduk. Tabi ki burada çaba ve gayret artık birbirimize bağlı. Yani sadece denetim yapan sınırlı sayıdaki insanların denetimleri ile gerçekleşmesi mümkün değil. Bizler artık bunu biliyoruz. Karşımızdaki sonucun ne olduğunu, sonuçlarının nasıl gerçekleştiğini biliyoruz. Çok ağır ekonomik sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İşletmelerimizi kapatmak durumunda kalabiliyoruz. Bunların yaşanmaması adına, bunun bir kul hakkı olduğunu düşünürsek, kesinlikle herkese düşen görev ve sorumluluklar var. Bunları birbirimize hatırlatarak, bir cezai işleme gerek kalmadan bu süreci el birliği ile atlatmak hepimizin yararına." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek