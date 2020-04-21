İmmün plazma bağışçılarına Kızılay'dan madalya
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İbrahim Altan, Türkiye, Kızılay, Güncel

İmmün plazma bağışçılarına Kızılay'dan madalya

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türkiye genelinde toplamda 281 adet immün plazma bağışı aldıklarını söyledi.

21.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:36
İmmün plazma bağışçılarına Kızılay'dan madalya

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türkiye genelinde toplamda 281 adet immün plazma bağışı aldıklarını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde immün plazma tedavisine başlayan Türkiye'de, Covid-19'u yenen kişiler plazma bağışlamaya devam ediyor. Virüsü yendikten sonra plazma bağışlayan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Kürşat Reşat Demir'e üçüncü bağışı ve Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Hasan Balıkçı'ya da ikinci bağışından dolayı Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan tarafından berat takdim edildi.

Tören öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, dünyanın Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğini belirterek, "Bütün dünyayı saran bu salgında ülkemiz gerçekten çok güzel bir sınav verip, şimdiye kadar başarıyla bu salgınla mücadeleyi yürüttü. Bu salgında hayatını kaybeden insanlarımız var. Onların hepsine rahmet diliyoruz. Halen rahatsız olanlar var. Onlara da acil şifalar niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GENELİNDE 281 ADET İMMÜN PLAZMA ALINDI"

Covid-19 salgınını yendikten sonra diğer hastaları tedavi etmek amaçlı salgını yenen kişilerden immün plazma aldıklarını söyleyen Altan, "Bu plazmaları hasta olan kişilerde kullanıyoruz. Bugüne kadar 281 adet immün plazma alındı. Bunlar da hastalarda kullanılmak üzere hastanelere gönderildi" şeklinde konuştu.

"İmmün plazma bağışı yapanlara 3 tane bağış yaptıklarında bir övünç madalyası vermeyi kararlaştırdık"

İmmün plazmanın ilk bağışçısı olan Dr. Kürşat Reşat Demir'in üçüncü bağışını yaptığını, Dr. Hasan Balıkçı'nın ise ikinci bağışını yaptığını belirten Altan, "Bizde Türk Kızılayı olarak immün plazma bağışında bulunan bağışçılarımıza 3 tane bağış yaptıklarında bir övünç madalyası vermeyi kararlaştırdık. İki defa bağış yapanlara da berat vereceğiz. Bugün burada Kürşat Bey'e üçüncü bağışından dolayı övünç madalyası vereceğiz. Diğer bağışçılarımızın övünç madalyalarını da il il toplayarak vereceğiz" dedi.

"İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, DENİZLİ VE TRABZON İMMÜN PLAZMA BAĞIŞINDA ÖNDE"

İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Trabzon'un immün plazma bağışında önde gittiğinin altını çizen Altan, diğer illerde iyileşen bağışçıları da bağış yapmaya beklediklerini belirtti. Dr. Kürşat Reşat Demir'e teşekkür ederek madalyasını veren Altan, "Onlar bir yandan sahada can için çalışırken, bir yandan da canlarından can vererek iki şekilde hastalarımıza şifa vermek için mücadelelerini sürdürüyorlar. Allah onların eksiklerini göstermesin" diye konuştu.

"MÜMKÜN OLAN HERKESİN BU BAĞIŞI YAPMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

Madalyasını alan Demir ise, sahada hekim olarak çalışmanın yanı sıra bağış yaparak da faydalı olmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte Kızılay'ın buna öncülük etmesi ayrıca sevindiriyor bizi, sizlere bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. En başta dediğim gibi hastalığı atlattıktan sonra mutlaka plazma bağışında bulunmalarını önermiştim. Hiçbir hastaya, hastalığa zararlı olmadığını söylemiştim. Aradan 2 hafta geçti ve bu üçüncü bağışım. Gayet iyiyim, sıkıntım yok. Mümkün olan herkesin de bu bağışı yapmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"BUNU BİR VEFA BORCU OLARAK GÖRÜYORUM VE PLAZMA VERDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

İkinci bağışından dolayı berat hediye edilen Dr. Hasan Balıkçı da, Kızılay'a teşekkür ederek, "Sahada çalışmak görevimizin bir parçası, bu da kesinlikle aynı önemde görevimizin bir parçası. Bunu bir vefa borcu olarak görüyorum ve plazma verdiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"GAYET STERİL BİR ORTAMDA, GÜVENİLİR BİR ORTAMDA BAĞIŞ YAPIYORUZ"

İmmün plazma bağışı konusunda kendisine birçok konuda soru geldiğini aktaran Balıkçı, "Enfeksiyon riski var mı gibi sorular geliyor. Gayet steril bir ortamda, güvenilir bir ortamda bağış yapıyoruz. Kimseyi tehlikeye atmıyorlar burada, kesinlikle öneriyorum. İnsanlar tedavinin bir parçası olsunlar" diye konuştu.

(Mevlüt Hasgül - Erdinç Türkcan/İHA)

İmmün plazma bağışçılarına Kızılay'dan madalya

Kaynak: İHA

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