İllüzyon dünyasının mental yıldızı: Olcay Kutluca Telepati, telekinezi, hipnoz, astral seyahat ve daha fazlası çok sık rastlamadığımız kelimeler. Oysa bu bazı insanlar için yaşam kaynağı. 2018-2019 yılı Türkiye'nin en iyi Mentalist'i ödülü sahibi Ocay Kutluca bu insanlardan. Öyle ki; yapmış olduğu gösteriler ve etkinliklerle kendisinden çok fazla bahsediliyor.

Olcay Kutluca'yı; gelirini sokak hayvanları için bağışlayacağı 3.göz gösterisi paylaşımları sonrasında tanıdım. Doğal olarak konu ilgimi çekti. Hemen bir araya gelelim istedim. Buluşmaya giderken acaba benim de düşüncelerimi okuyacak mı diye de düşünmeden edemedim. Olcay Kutluca, düşüncelerimi okumasa da buluştuğumuz mekanda herkesin gönlünü fethetti. Gösteri gecesi İstanbul'da olamayacağım için hayıflanıyorum. Benim gördüklerim gösterinin minik bir parçasıydı, hele sahne de neler yapacak merak ediyorum.

Siz de sokak hayvanlarına bir destekte bulunmak isterseniz bu gösteriyi kaçırmayın derim.

Sevgili Olcay; aldığın ödüller ve yaptığın gösteriler ile adından sıkça söz ettiren, İllüzyon dünyasının mental yıldızısın. Lütfen kendini bize biraz anlatabilir misin?

24.11.1991 yılında Amasya doğdum. Yaklaşık 8-9 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Bildiğiniz üzere Mentalizm yapıyorum. Dışarıdan bakıldığında çok eğlenceli bir iş yaptığım düşünülebilir ancak bir o kadar da mental olarak yorucu bir iş bu. Boş zamanlarımı genel olarak dinlenerek yalnız geçirmeye ve düşünmeye ayırıyorum. Yeni gösteriler, yaratıcı sunumlar ve provalar.

"Türkiye'nin en iyi korku sihirbazı ve en iyi "Mentalist'i" ödülünün sahibisin. İllüzyona nasıl merak sardın? Yoksa çocukluktan bu yana içinde bu var mıydı?

Çok küçük yaşlarda illüzyona merak sardım. Fenomen isimli bir TV programı vardı. Sinan Çetin'in sunduğu bir program. Mentalist'lerin sunumlarını gerçekleştirdiği çok özel bir program. O program İle birlikte Mentalizm'e ilgi duymaya başladım araştırmalar yaptım. Kitaplar okudum. O dönemler sosyal medya bu şekilde gelişmiş değildi. Bilgilere bu kadar ulaşılamıyordu. Ama bunun avantajını yaşıyorum. Kitaplardan aldığım bilgiler şu an internette bulduğum bilgilerden çok daha doğru ve yararlı bilgiler. Üniversite yıllarında ise küçük sahne gösterileri yapmaya başladım. Üniversite bittiğinde ise İstanbul'a geldim. Türkiye'nin İlk Mentalist'i Şankadra'ya ulaştım. Kendisinden ısrarcı bir şekilde yardım istedim. O da önce yeteneğimi test etti ve bilgilerini aktardı.

Böylelikle bu alanda profesyonelliğe geçiş sağladım. Şimdi geldiğim noktada ise Türkiye'nin en iyi Mentalist'i olmanın gururunu yaşıyorum. Ama bu ödül benim için sadece bir basamaktı. Benim hedeflerim daima ulusaldı ve yurt dışında bir şeyler yapmak istiyorum. Adımı duyurmak ve Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. En yakın sürede gerçekleşeceğine inanıyorum. Ödülün verdiği bir tatlı baskı var üzerimde. Hep daha fazlasını istiyorum. Kendimi her geçen gün daha fazla geliştiriyorum. Çünkü iyi olmak her zaman yenilikçi olmak ve fark yaratmak İle olur.

Ateşi yok ediyor, çatalı büküyor, düşünceleri okuyorsun. Nereden çıktı Mentalist olmak?

Düşünüldüğü zaman bir doktor bir polis veya bir avukat İle sık sık karşılaşabiliyoruz. Ama bir Mentalist ile karşılayamıyoruz. Türkiye'deki sayılı kişilerden biriyim ve ben her zaman be meslek yaparsam yapayım o meslekte en iyisi olacağımı iddia ederdim. Öyle de oldu. Sanıyorum bu alanda fark yaratacağıma inandığım İçin Mentalizm yapmaya devam ettim. İnsanları hem şaşırtmak hem düşündürerek güldürmek belki de şu an bulunduğumuz şartlar arasında en çok ihtiyacımız olan şey. Ben de bu sanat İle hem ruhumu doyuruyor hem eğleniyor hem de geçimimi sağlıyorum.

İllimunati sembollerini sıklıkla kullanıyorsun? Düşünce okuma, tahmin etme, telekinezi, hipnoz, tehlike ve gerilim içeren mental gösteriler yapıyorsun. Gerçekten seni bazı güçler mi yönetiyor (ha ha ha).

Güç insanın içindedir. Neye inanırsak Bir gün onu başarırız. Neyi hayal ediyorsak o Bir gün gerçekleşecektir. Hayal dedim ama ben hayale inanmıyorum. Mesela bundan 30-40 yıl önce cep telefonları olacağını tahmin bile edemezdik. Ama hep isterdik. Ve bir gün oldu. Bu da öyle bir şey. İmkansız diye bir şey yok. İnanmak ve çalışmak sizi gerçekliğe götürür. Bu da en büyük güçtür.

2020 yılının en iyi şovu olmaya aday bir gösteriye hazırlanıyorsun. 3.göz gösteri fikri nasıl ortaya çıktı?

Göz yeni bir gösteri değil. 2 yıl önce bir dergi etkinliği için Kıbrıs'ta gösteri yapmıştım. Ve orada hazırladığım gösteri için vermiş olduğum bir isimdi. Tabii ki zamanla gösteri içeriği değişti. Ama mantık değişmedi. Hepimizi gören bir göz var. Ve bu göz bizde de var. Her şeyi gören göz bu gösteride seyircilerin özel hayatlarına kadar her şeyi söylediğimiz hiçbir gizlinin kalmayacağı aynı zamanda bir o kadar şaşırtıcı ve eğlenceli bir gösteri. İmkansız görünen şeylerin imkansız olmadığına izleyenleri ikna ediyorum. Özetle söylemek gerekirse SIRA DIŞI BİR DENEYİM. Ve özel yanı şu an bunu sokak hayvanları yararına yapıyorum. Gelirlerini bağışlıyorum. Benim için çok özel olacak. Hem gösterimin 2020 yılının en iyi sahne şovu adayı olması hem de bir sosyal sorumluluk olması beni daha çok motive ediyor.

Gösterinin gelirini neden sokak hayvanlarına bağışlıyorsun? Yoksa bu sadece bir başlangıç mı?

Biz insanlar olarak artık oldukça bencilleştik. Bazı sosyal sorumluluk projeleri farkındalık yaratmak adına yapılır. Bazıları ise gerçekten bir şeylere katkı sağlamak İçin. Ben ikisini de hedefliyorum. Ve küçük bir bilet ücreti ile hem gösteriyi izleme imkanı sunuyor hem de dolaylı yoldan insanların sokak hayvanları adına bağış yapmasını sağlamış oluyorum. Bu ilk değil. Daha önce oyuncu Özge Özder ve Şarkıcı Sinan Güleryüz İle birlikte onların düzenlemiş olduğu bir etkinlikte de gönüllü olarak yer aldım. Bu ilk değil ve sonda olmayacak. Onların dertlerini anlatabildikleri bir dilleri yok ama biz hisleri olan insanların onlar İçin sokaklar da yaşam alanı oluşturmak bir borcudur. Ve bu borcu ben keyifle ödemeye ve ömür boyu seve seve ödemeye devam edeceğim.

Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Belki bu gösteriden sonra biraz da olsa insanların dikkatini çekeriz ve bilinçlendiririz. Gösteriden sonra gelen izleyicilere sokak hayvanları için mama dağıtımı da yapacağız.

Bana göre sen Türkiye'nin Criss Angel'isin. Çekim için buluştuğumuzda etrafımızdaki herkesi büyüledin. Yoksa hepimizi düşünce gücüyle mi etkiledin :) Şaka bir yana nedir bunun sırrı? İllüzyonun diğer sahne sanatlarından farkı ne?

Bulunduğum her ortamda önce tarzım İle dikkat çekiyorum. Tanıyanlar da oluyor tanımayanlar da. Ama her ortamda mutlaka tanışmak isteyenler oluyor. Önce tarzım İle etkiliyorum sanırım. Ve tarzımı gösterim ile birleştirdiğimde insanlar daha çok etkileniyor.

Türkiye'nin Criss Angel'i cümleniz hoşuma gitti çünkü benim için örnek aldığım demeyeceğim ama Favori tek İllüzyonist Criss Angel :) Sizi düşünce gücü İle etkilemedim ama farklı bir auram olduğunu düşünüyorum. Büyük küçük herkes ile iyi anlaşıyorum. Genelde seviliyorum diye düşünüyorum ama tabii antipatik bulanlar da mutlaka vardır :).

Bunun bir sırrı yok. Tamamen teknikler. Eğer ki bir sır arıyorsak cevabı Çalışmak Çalışmak Çalışmak... İllüzyon tüm sanatları içinde barındırıyor. Pandomim, müzik, Tiyatro, dans her şey var içinde. Ve bu sanat 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Sanıyorum sevmeyen yoktur.

Hayal ettiğin bir denemeden bahsettin. (Burada bahsedemiyorum ama gerçekleşince ilk siz duyacaksınız söz) Eminim ki gerçekleşirse çok ses getirecek. Tehlikeli bir deneme yaparak Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyorsun. Çok merak ediyorum bu deneyim seni korkutmuyor mu?

Evet, oldukça tehlikeli bir deneme yapacağım. Bunun İçin gerekli izinleri almamız gerekiyor ancak alamadık. Alternatifleri deneyeceğiz. Yine olmazsa yurt dışında yapacağım. Bunu yaparak rekorlar kitabına girmek istiyorum. Böylelikle hem adımı Dünya çapında duyurmak hem de hedeflerime bir adım daha yaklaşmak istiyorum. Belki bir gün Criss Angel için Amerika'nın Olcay Kutluca'sı dedirtiriz. (gülerek) Neden olmasın :) Yapacağım gösteri için korkmuyorum. Korku kafada başlar kafada biter. Ben o hissiyatımı tamamen yok ettim. Çok çalıştım. Artık bekleyip göreceğiz neler olacağını.