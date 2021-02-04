İllerin nüfus sıralaması! 2021 il il Türkiye nüfusu... İllere göre nüfus ne kadar?
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İllerin nüfus sıralaması! 2021 il il Türkiye nüfusu... İllere göre nüfus ne kadar?

04.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:34
İllerin nüfus sıralaması! 2021 il il Türkiye nüfusu... İllere göre nüfus ne kadar?

2021 il il Türkiye nüfusu açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakama göre Türkiye nüfusu 2021 yılına girerken 459 bin 365 kişi artış göstererek 83 milyon 614 bin oldu. Yapılan ölçüme göre il ve ilçede yaşayanların oranı yüzde 93 oldu. İşte İllerin nüfus sıralaması! 2021 il il Türkiye nüfusu... İllere göre nüfus ne kadar?

Türkiye 2021 nüfusu TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

İL İL TÜRKİYE NÜFUSU

YılİlToplam NüfusErkek NüfusuKadın NüfusuNüfus Yüzdesi
2020İstanbul15.462.4527.750.8367.711.616% 18,49
2020Ankara5.663.3222.805.8772.857.445% 6,77
2020İzmir4.394.6942.187.2262.207.468% 5,26
2020Bursa3.101.8331.550.7671.551.066% 3,71
2020Antalya2.548.3081.281.9431.266.365% 3,05
2020Adana2.258.7181.127.5161.131.202% 2,70
2020Konya2.250.0201.118.8501.131.170% 2,69
2020Şanlıurfa2.115.2561.066.4021.048.854% 2,53
2020Gaziantep2.101.1571.060.8201.040.337% 2,51
2020Kocaeli1.997.2581.009.533987.725% 2,39
2020Mersin1.868.757933.368935.389% 2,23
2020Diyarbakır1.783.431899.516883.915% 2,13
2020Hatay1.659.320833.146826.174% 1,98
2020Manisa1.450.616728.724721.892% 1,73
2020Kayseri1.421.455712.710708.745% 1,70
2020Samsun1.356.079670.675685.404% 1,62
2020Balıkesir1.240.285619.765620.520% 1,48
2020Kahramanmaraş1.168.163592.920575.243% 1,40
2020Van1.149.342585.854563.488% 1,37
2020Aydın1.119.084557.066562.018% 1,34
2020Tekirdağ1.081.065552.587528.478% 1,29
2020Sakarya1.042.649522.388520.261% 1,25
2020Denizli1.040.915518.742522.173% 1,24
2020Muğla1.000.773508.504492.269% 1,20
2020Eskişehir888.828443.227445.601% 1,06
2020Mardin854.716428.780425.936% 1,02
2020Trabzon811.901402.224409.677% 0,97
2020Malatya806.156401.610404.546% 0,96
2020Ordu761.400380.031381.369% 0,91
2020Erzurum758.279378.661379.618% 0,91
2020Afyonkarahisar736.912367.399369.513% 0,88
2020Sivas635.889318.771317.118% 0,76
2020Adıyaman632.459318.755313.704% 0,76
2020Batman620.278312.137308.141% 0,74
2020Tokat597.861297.311300.550% 0,72
2020Zonguldak591.204293.068298.136% 0,71
2020Elazığ587.960291.461296.499% 0,70
2020Kütahya576.688284.575292.113% 0,69
2020Osmaniye548.556276.776271.780% 0,66
2020Çanakkale541.548271.456270.092% 0,65
2020Şırnak537.762279.486258.276% 0,64
2020Ağrı535.435276.800258.635% 0,64
2020Çorum530.126262.590267.536% 0,63
2020Giresun448.721223.738224.983% 0,54
2020Isparta440.304218.526221.778% 0,53
2020Aksaray423.011211.232211.779% 0,51
2020Yozgat419.095209.257209.838% 0,50
2020Muş411.117209.647201.470% 0,49
2020Edirne407.763205.775201.988% 0,49
2020Düzce395.679198.032197.647% 0,47
2020Kastamonu376.377187.264189.113% 0,45
2020Uşak369.433184.225185.208% 0,44
2020Niğde362.071181.692180.379% 0,43
2020Kırklareli361.737184.250177.487% 0,43
2020Bitlis350.994180.982170.012% 0,42
2020Rize344.359172.469171.890% 0,41
2020Amasya335.494167.624167.870% 0,40
2020Siirt331.070168.939162.131% 0,40
2020Bolu314.802156.340158.462% 0,38
2020Nevşehir304.962151.134153.828% 0,36
2020Kars284.923147.150137.773% 0,34
2020Bingöl281.768142.670139.098% 0,34
2020Hakkari280.514148.967131.547% 0,34
2020Kırıkkale278.703139.281139.422% 0,33
2020Yalova276.050138.860137.190% 0,33
2020Burdur267.092134.124132.968% 0,32
2020Karaman254.919127.829127.090% 0,30
2020Karabük243.614121.875121.739% 0,29
2020Kırşehir243.042119.725123.317% 0,29
2020Erzincan234.431119.325115.106% 0,28
2020Bilecik218.717111.190107.527% 0,26
2020Sinop216.460107.689108.771% 0,26
2020Iğdır201.314103.05998.255% 0,24
2020Bartın198.97998.451100.528% 0,24
2020Çankırı192.42897.06595.363% 0,23
2020Artvin169.50185.52383.978% 0,20
2020Kilis142.79272.65270.140% 0,17
2020Gümüşhane141.70271.94369.759% 0,17
2020Ardahan96.16149.81146.350% 0,12
2020Tunceli83.44344.81538.628% 0,10
2020Bayburt81.91042.00239.908% 0,10

TÜRKİYE NÜFUSU 2021 YILINDA NE KADAR OLDU?

Türkiye nüfusu 2021 yılında 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu,

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI, BİNDE 5,5 OLDU

Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI %93 OLDU

Türkiye'de 2019 yılında %92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7,2'den %7'ye düştü.

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