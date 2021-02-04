İllerin nüfus sıralaması! 2021 il il Türkiye nüfusu... İllere göre nüfus ne kadar?
2021 il il Türkiye nüfusu açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakama göre Türkiye nüfusu 2021 yılına girerken 459 bin 365 kişi artış göstererek 83 milyon 614 bin oldu. Yapılan ölçüme göre il ve ilçede yaşayanların oranı yüzde 93 oldu. İşte İllerin nüfus sıralaması! 2021 il il Türkiye nüfusu... İllere göre nüfus ne kadar?
Türkiye 2021 nüfusu TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
İL İL TÜRKİYE NÜFUSU
|Yıl
|İl
|Toplam Nüfus
|Erkek Nüfusu
|Kadın Nüfusu
|Nüfus Yüzdesi
|2020
|İstanbul
|15.462.452
|7.750.836
|7.711.616
|% 18,49
|2020
|Ankara
|5.663.322
|2.805.877
|2.857.445
|% 6,77
|2020
|İzmir
|4.394.694
|2.187.226
|2.207.468
|% 5,26
|2020
|Bursa
|3.101.833
|1.550.767
|1.551.066
|% 3,71
|2020
|Antalya
|2.548.308
|1.281.943
|1.266.365
|% 3,05
|2020
|Adana
|2.258.718
|1.127.516
|1.131.202
|% 2,70
|2020
|Konya
|2.250.020
|1.118.850
|1.131.170
|% 2,69
|2020
|Şanlıurfa
|2.115.256
|1.066.402
|1.048.854
|% 2,53
|2020
|Gaziantep
|2.101.157
|1.060.820
|1.040.337
|% 2,51
|2020
|Kocaeli
|1.997.258
|1.009.533
|987.725
|% 2,39
|2020
|Mersin
|1.868.757
|933.368
|935.389
|% 2,23
|2020
|Diyarbakır
|1.783.431
|899.516
|883.915
|% 2,13
|2020
|Hatay
|1.659.320
|833.146
|826.174
|% 1,98
|2020
|Manisa
|1.450.616
|728.724
|721.892
|% 1,73
|2020
|Kayseri
|1.421.455
|712.710
|708.745
|% 1,70
|2020
|Samsun
|1.356.079
|670.675
|685.404
|% 1,62
|2020
|Balıkesir
|1.240.285
|619.765
|620.520
|% 1,48
|2020
|Kahramanmaraş
|1.168.163
|592.920
|575.243
|% 1,40
|2020
|Van
|1.149.342
|585.854
|563.488
|% 1,37
|2020
|Aydın
|1.119.084
|557.066
|562.018
|% 1,34
|2020
|Tekirdağ
|1.081.065
|552.587
|528.478
|% 1,29
|2020
|Sakarya
|1.042.649
|522.388
|520.261
|% 1,25
|2020
|Denizli
|1.040.915
|518.742
|522.173
|% 1,24
|2020
|Muğla
|1.000.773
|508.504
|492.269
|% 1,20
|2020
|Eskişehir
|888.828
|443.227
|445.601
|% 1,06
|2020
|Mardin
|854.716
|428.780
|425.936
|% 1,02
|2020
|Trabzon
|811.901
|402.224
|409.677
|% 0,97
|2020
|Malatya
|806.156
|401.610
|404.546
|% 0,96
|2020
|Ordu
|761.400
|380.031
|381.369
|% 0,91
|2020
|Erzurum
|758.279
|378.661
|379.618
|% 0,91
|2020
|Afyonkarahisar
|736.912
|367.399
|369.513
|% 0,88
|2020
|Sivas
|635.889
|318.771
|317.118
|% 0,76
|2020
|Adıyaman
|632.459
|318.755
|313.704
|% 0,76
|2020
|Batman
|620.278
|312.137
|308.141
|% 0,74
|2020
|Tokat
|597.861
|297.311
|300.550
|% 0,72
|2020
|Zonguldak
|591.204
|293.068
|298.136
|% 0,71
|2020
|Elazığ
|587.960
|291.461
|296.499
|% 0,70
|2020
|Kütahya
|576.688
|284.575
|292.113
|% 0,69
|2020
|Osmaniye
|548.556
|276.776
|271.780
|% 0,66
|2020
|Çanakkale
|541.548
|271.456
|270.092
|% 0,65
|2020
|Şırnak
|537.762
|279.486
|258.276
|% 0,64
|2020
|Ağrı
|535.435
|276.800
|258.635
|% 0,64
|2020
|Çorum
|530.126
|262.590
|267.536
|% 0,63
|2020
|Giresun
|448.721
|223.738
|224.983
|% 0,54
|2020
|Isparta
|440.304
|218.526
|221.778
|% 0,53
|2020
|Aksaray
|423.011
|211.232
|211.779
|% 0,51
|2020
|Yozgat
|419.095
|209.257
|209.838
|% 0,50
|2020
|Muş
|411.117
|209.647
|201.470
|% 0,49
|2020
|Edirne
|407.763
|205.775
|201.988
|% 0,49
|2020
|Düzce
|395.679
|198.032
|197.647
|% 0,47
|2020
|Kastamonu
|376.377
|187.264
|189.113
|% 0,45
|2020
|Uşak
|369.433
|184.225
|185.208
|% 0,44
|2020
|Niğde
|362.071
|181.692
|180.379
|% 0,43
|2020
|Kırklareli
|361.737
|184.250
|177.487
|% 0,43
|2020
|Bitlis
|350.994
|180.982
|170.012
|% 0,42
|2020
|Rize
|344.359
|172.469
|171.890
|% 0,41
|2020
|Amasya
|335.494
|167.624
|167.870
|% 0,40
|2020
|Siirt
|331.070
|168.939
|162.131
|% 0,40
|2020
|Bolu
|314.802
|156.340
|158.462
|% 0,38
|2020
|Nevşehir
|304.962
|151.134
|153.828
|% 0,36
|2020
|Kars
|284.923
|147.150
|137.773
|% 0,34
|2020
|Bingöl
|281.768
|142.670
|139.098
|% 0,34
|2020
|Hakkari
|280.514
|148.967
|131.547
|% 0,34
|2020
|Kırıkkale
|278.703
|139.281
|139.422
|% 0,33
|2020
|Yalova
|276.050
|138.860
|137.190
|% 0,33
|2020
|Burdur
|267.092
|134.124
|132.968
|% 0,32
|2020
|Karaman
|254.919
|127.829
|127.090
|% 0,30
|2020
|Karabük
|243.614
|121.875
|121.739
|% 0,29
|2020
|Kırşehir
|243.042
|119.725
|123.317
|% 0,29
|2020
|Erzincan
|234.431
|119.325
|115.106
|% 0,28
|2020
|Bilecik
|218.717
|111.190
|107.527
|% 0,26
|2020
|Sinop
|216.460
|107.689
|108.771
|% 0,26
|2020
|Iğdır
|201.314
|103.059
|98.255
|% 0,24
|2020
|Bartın
|198.979
|98.451
|100.528
|% 0,24
|2020
|Çankırı
|192.428
|97.065
|95.363
|% 0,23
|2020
|Artvin
|169.501
|85.523
|83.978
|% 0,20
|2020
|Kilis
|142.792
|72.652
|70.140
|% 0,17
|2020
|Gümüşhane
|141.702
|71.943
|69.759
|% 0,17
|2020
|Ardahan
|96.161
|49.811
|46.350
|% 0,12
|2020
|Tunceli
|83.443
|44.815
|38.628
|% 0,10
|2020
|Bayburt
|81.910
|42.002
|39.908
|% 0,10
TÜRKİYE NÜFUSU 2021 YILINDA NE KADAR OLDU?
Türkiye nüfusu 2021 yılında 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu,
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.
NÜFUS ARTIŞ HIZI, BİNDE 5,5 OLDU
Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.
İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI %93 OLDU
Türkiye'de 2019 yılında %92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7,2'den %7'ye düştü.