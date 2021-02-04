İllerin nüfus sıralaması! 2021 il il Türkiye nüfusu... İllere göre nüfus ne kadar?

2021 il il Türkiye nüfusu açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan rakama göre Türkiye nüfusu 2021 yılına girerken 459 bin 365 kişi artış göstererek 83 milyon 614 bin oldu. Yapılan ölçüme göre il ve ilçede yaşayanların oranı yüzde 93 oldu. İşte İllerin nüfus sıralaması! 2021 il il Türkiye nüfusu... İllere göre nüfus ne kadar?

Türkiye 2021 nüfusu TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

İL İL TÜRKİYE NÜFUSU

Yıl İl Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi 2020 İstanbul 15.462.452 7.750.836 7.711.616 % 18,49 2020 Ankara 5.663.322 2.805.877 2.857.445 % 6,77 2020 İzmir 4.394.694 2.187.226 2.207.468 % 5,26 2020 Bursa 3.101.833 1.550.767 1.551.066 % 3,71 2020 Antalya 2.548.308 1.281.943 1.266.365 % 3,05 2020 Adana 2.258.718 1.127.516 1.131.202 % 2,70 2020 Konya 2.250.020 1.118.850 1.131.170 % 2,69 2020 Şanlıurfa 2.115.256 1.066.402 1.048.854 % 2,53 2020 Gaziantep 2.101.157 1.060.820 1.040.337 % 2,51 2020 Kocaeli 1.997.258 1.009.533 987.725 % 2,39 2020 Mersin 1.868.757 933.368 935.389 % 2,23 2020 Diyarbakır 1.783.431 899.516 883.915 % 2,13 2020 Hatay 1.659.320 833.146 826.174 % 1,98 2020 Manisa 1.450.616 728.724 721.892 % 1,73 2020 Kayseri 1.421.455 712.710 708.745 % 1,70 2020 Samsun 1.356.079 670.675 685.404 % 1,62 2020 Balıkesir 1.240.285 619.765 620.520 % 1,48 2020 Kahramanmaraş 1.168.163 592.920 575.243 % 1,40 2020 Van 1.149.342 585.854 563.488 % 1,37 2020 Aydın 1.119.084 557.066 562.018 % 1,34 2020 Tekirdağ 1.081.065 552.587 528.478 % 1,29 2020 Sakarya 1.042.649 522.388 520.261 % 1,25 2020 Denizli 1.040.915 518.742 522.173 % 1,24 2020 Muğla 1.000.773 508.504 492.269 % 1,20 2020 Eskişehir 888.828 443.227 445.601 % 1,06 2020 Mardin 854.716 428.780 425.936 % 1,02 2020 Trabzon 811.901 402.224 409.677 % 0,97 2020 Malatya 806.156 401.610 404.546 % 0,96 2020 Ordu 761.400 380.031 381.369 % 0,91 2020 Erzurum 758.279 378.661 379.618 % 0,91 2020 Afyonkarahisar 736.912 367.399 369.513 % 0,88 2020 Sivas 635.889 318.771 317.118 % 0,76 2020 Adıyaman 632.459 318.755 313.704 % 0,76 2020 Batman 620.278 312.137 308.141 % 0,74 2020 Tokat 597.861 297.311 300.550 % 0,72 2020 Zonguldak 591.204 293.068 298.136 % 0,71 2020 Elazığ 587.960 291.461 296.499 % 0,70 2020 Kütahya 576.688 284.575 292.113 % 0,69 2020 Osmaniye 548.556 276.776 271.780 % 0,66 2020 Çanakkale 541.548 271.456 270.092 % 0,65 2020 Şırnak 537.762 279.486 258.276 % 0,64 2020 Ağrı 535.435 276.800 258.635 % 0,64 2020 Çorum 530.126 262.590 267.536 % 0,63 2020 Giresun 448.721 223.738 224.983 % 0,54 2020 Isparta 440.304 218.526 221.778 % 0,53 2020 Aksaray 423.011 211.232 211.779 % 0,51 2020 Yozgat 419.095 209.257 209.838 % 0,50 2020 Muş 411.117 209.647 201.470 % 0,49 2020 Edirne 407.763 205.775 201.988 % 0,49 2020 Düzce 395.679 198.032 197.647 % 0,47 2020 Kastamonu 376.377 187.264 189.113 % 0,45 2020 Uşak 369.433 184.225 185.208 % 0,44 2020 Niğde 362.071 181.692 180.379 % 0,43 2020 Kırklareli 361.737 184.250 177.487 % 0,43 2020 Bitlis 350.994 180.982 170.012 % 0,42 2020 Rize 344.359 172.469 171.890 % 0,41 2020 Amasya 335.494 167.624 167.870 % 0,40 2020 Siirt 331.070 168.939 162.131 % 0,40 2020 Bolu 314.802 156.340 158.462 % 0,38 2020 Nevşehir 304.962 151.134 153.828 % 0,36 2020 Kars 284.923 147.150 137.773 % 0,34 2020 Bingöl 281.768 142.670 139.098 % 0,34 2020 Hakkari 280.514 148.967 131.547 % 0,34 2020 Kırıkkale 278.703 139.281 139.422 % 0,33 2020 Yalova 276.050 138.860 137.190 % 0,33 2020 Burdur 267.092 134.124 132.968 % 0,32 2020 Karaman 254.919 127.829 127.090 % 0,30 2020 Karabük 243.614 121.875 121.739 % 0,29 2020 Kırşehir 243.042 119.725 123.317 % 0,29 2020 Erzincan 234.431 119.325 115.106 % 0,28 2020 Bilecik 218.717 111.190 107.527 % 0,26 2020 Sinop 216.460 107.689 108.771 % 0,26 2020 Iğdır 201.314 103.059 98.255 % 0,24 2020 Bartın 198.979 98.451 100.528 % 0,24 2020 Çankırı 192.428 97.065 95.363 % 0,23 2020 Artvin 169.501 85.523 83.978 % 0,20 2020 Kilis 142.792 72.652 70.140 % 0,17 2020 Gümüşhane 141.702 71.943 69.759 % 0,17 2020 Ardahan 96.161 49.811 46.350 % 0,12 2020 Tunceli 83.443 44.815 38.628 % 0,10 2020 Bayburt 81.910 42.002 39.908 % 0,10

TÜRKİYE NÜFUSU 2021 YILINDA NE KADAR OLDU?

Türkiye nüfusu 2021 yılında 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu,

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI, BİNDE 5,5 OLDU

Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI %93 OLDU

Türkiye'de 2019 yılında %92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7,2'den %7'ye düştü.