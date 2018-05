İlkokul Öğrencileri Okulda, İpek Böcekçiliği Yapıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ilkokulda öğrenciler ipek böcekçiliği yapıyor.

Atakum ilçesinde bulunan Kurupelit İlkokulu Sınıf Öğretmeni Seher Aygün'ün yaptığı "İpek Böcekçiliği Projesi" ile öğrenciler okulun kullanılmayan bir odasında ipek böceği yetiştiriyor. Proje kapsamında Kozabirlik'ten alınan 20 bin koza yumurtası ile işe başlayan öğrenciler, ipek böceklerinin yumurtadan çıkmasıyla açlıklarını yatıştırmaya çalıştırıyor. Kendi çevrelerinden temin ettikleri dut yaprakları ile ipek böceklerini besleyen öğrenciler, ipek böceklerinin kısa süredeki gelişimini şaşkınlıkla takip ediyor. Yaklaşık 10 gün önce başlatılan proje ile öğrencilerin; doğaya, hayvanlara ve üretime ilgi duymaları amaçlanıyor. Projeye başladıkları günden beri ipek böcekleri ile oldukça ilgilenen öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Üç öğün minik öğrenciler tarafından beslenen ipek böcekleri, geri kalan zamanda öğretmen ve okul müdürü tarafından besleniyor. Yaklaşık bir ay sonra sonuçlanacak projeden elde edilen gelir öğrencilerin eğitimleri için kullanılacak. İpek böcekçiliğinin çok eğlenceli olduğunu belirten öğrenciler, ipek böceklerinin çok tatlı canlılar olduğunu söylediler. İpek böceklerine bakmaktan keyif aldıklarını ifade eden öğrenciler, böceklerin oldukça iştahlı olduklarını belirttiler.

"Projeye velilerin de ilgisi yoğun"

Projenin çocukluk hayali olduğunu belirten Sınıf Öğretmeni Seher Aygün, "Çocukluğumda yaşadığım mahallede ipek böcekçiliği yapılıyordu. Çok ilgimi çekiyordu. O zamandan beri hep aklımdaydı. Üreten, doğayı, hayvanları seven, çevresine duyarlı çocuklar yetiştirmek istiyordum. Bu benim hedefimdi. Ne yapabilirim diye düşününce aklıma ipek böcekçiliği geldi. Kozabirlik ile iletişime geçtim. Yumurtaları aldık. 9 Mayıs'ta yumurtadan çıktılar. Şimdi tüm öğrencilerim seferber oldu. Hayvan korkusu olan öğrencilerim bu korkuyu yendi. Bir canlıyı büyütmenin ve her aşamasına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyor öğrencilerim. Günde 4 sefer besliyoruz. 3 sefer öğrencilerimizle birlikte besliyoruz. Topladığımız dut yaprakları ile onları besliyoruz. Çocuklar ipek böceklerini elleriyle besliyor. Her gün ne kadar büyüdüklerini kontrol ediyorlar. 30-40 gün sonra kozalarını örecekler. Kozabirlik yetişen kozaları alacak ve okulun banka hesabına ücreti yatıracak. Amacımız üretmeyi teşvik etmek. Unutulmaya yüz tutmuş bir çalışmayı canlandırmak. Bu bölgede dut ağaçları var. Başka bir şeye ihtiyaçları yok bu böceklerin. Kısa sürede verim alınıyor. Bu proje ile çevremize de örnek olduk. Birçok velimiz seneye ipek böcekçiliği için planlar yapıyor. 24 öğrencim var. Onları sekizerli gruplar halinde 3'e ayırdım. 8 kişi sabah kahvaltısını, 8 kişi öğle yemeklerini, 8 kişi de akşam yemeklerini veriyor. Daha sonraki beslenmelerde müdür bey yardımcı oluyor. Biz başlangıçta 20 bin ipek böceği yumurtası aldık. Yumurtadan ilk çıktıklarında gözle görülmekte zorlanıyorlardı. Şimdi 2 santim oldular. Biz bunu ilk defa yapıyoruz ama ne kadar başarılı olacağımızı bilmiyoruz. Ama normal şartlarda 1500-2500 TL arası bir gelir elde edeceğimizi düşünüyoruz" dedi. - SAMSUN