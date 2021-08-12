İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 31 Temmuz-6 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 31 Temmuz-6 Ağustos haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 31 Temmuz-6 Ağustos haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek."

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI

Bakan Koca ayrıca 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında 100 bin kişide illere göre haftalık vaka sayısını da paylaştı. Buna göre, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Siirt 974,40 ile başı çekiyor. Haritaya göre her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 182,21; İzmir'de 65,85 ve Ankara'da ise 184,58 oldu.

İL İL KORONAVİRÜS (31 TEMMUZ-6 AĞUSTOS) VAKA SAYILARI

Adana 205,22

Adıyaman 89,47

Afyon 133,88

Ağrı 375,34

Aksaray 275,68

Amasya 108,91

Ankara 184,58

Antalya 59,61

Ardahan 156,34

Artvin 290,72

Aydın 68,90

Balıkesir 88,47

Bartın 138,52

Batman 557,11

Bayburt 160,60

Bilecik 101,67

Bingöl 618,02

Bitlis 524,39

Bolu 122,04

Burdur 254,85

Bursa 114,03

Çanakkale 105,07

Çankırı 143,77

Çorum 175,27

Denizli 172,11

Diyarbakır 786,29

Düzce 155,14

Edirne 191,51

Elazığ 331,16

Erzincan 142,51

Erzurum 201,43

Eskişehir 237,38

Gaziantep 105,63

Giresun 271,28

Gümüşhane 155,46

Hakkari 189,81

Hatay 123,32

Iğdır 261,89

Isparta 294,25

İstanbul 182,21

İzmir 65,85

Kahramanmaraş 90,98

Karabük 158,56

Karaman 162,18

Kars 105,89

Kastamonu 174,47

Kayseri 160,77

Kırıkkale 222,51

Kırklareli 119,77

Kırşehir 165,81

Kilis 122,83

Kocaeli 159,95

Konya 363,31

Kütahya 138,67

Malatya 147,12

Manisa 75,57

Mardin 430,81

Mersin 292,35

Muğla 57,26

Muş 351,96

Nevşehir 121,53

Niğde 194,34

Ordu 306,18

Osmaniye 116,09

Rize 503,27

Sakarya 233,30

Samsun 176,99

Siirt 974,40

Sinop 161,09

Sivas 254,48

Şanlıurfa 231,18

Şırnak 146,96

Tekirdağ 93,96

Tokat 176,02

Trabzon 328,03

Tunceli 196,43

Uşak 82,80

Van 278,14

Yalova 148,63

Yozgat 207,51

Zonguldak 196,54