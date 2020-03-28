İl İdare Kurulu toplantılarında koronavirüs tedbirleri değerlendirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İl İdare Kurulu toplantılarında koronavirüs tedbirleri değerlendirildi - Haberler
Kırıkkale, Kayseri, Niğde, Sivas, Güncel

İl İdare Kurulu toplantılarında koronavirüs tedbirleri değerlendirildi

Kırıkkale, Sivas, Kayseri ve Niğde'de İl İdare Kurulu toplantıları yapıldı.

28.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:03
İl İdare Kurulu toplantılarında koronavirüs tedbirleri değerlendirildi

Kırıkkale, Sivas, Kayseri ve Niğde'de İl İdare Kurulu toplantıları yapıldı.

Kırıkkale Valiliğinde Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen İl İdare Kurulu Toplantısı'nda, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik önlemler görüşüldü.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Emin Alıcı, Osman Akbaş ve Mehmet Ercan Aslantaş ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

İl İdare Kurulu Toplantısı'nın ardından Vali Yunus Sezer başkanlığında, koronavirüs salgınına karşı ilde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ve alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğü İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı da gerçekleştirildi.

Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar ve Sivas'ta uygulanacak ek tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Vali Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün verilen talimatların İçişleri Bakanlığı tarafından genelgeye dönüştürüldüğünü söyledi.

Toplantıda, kararların ildeki yansımasının nasıl olacağına dair gerekli çerçeveyi çizdiklerini belirten Ayhan, "Zorunlu haller haricinde cenaze, doktor sevki, hastalık veya 15 gün içerisinde gelmiş olup da herhangi bir kalacak yeri olmayan vatandaşların memleketlere dönmesi hususu haricinde hiç kimsenin il dışına seyahat etmesine izin verilmeyecektir. Zaruri sebeplerden dolayı izin almak isteyenlere de il veya ilçe otogarlarında, valiliğimizce oluşturulan seyahat izin kurullarından izin belgesi verilecek." dedi.

Sosyal hareketliliği azaltıp sosyal mesafeyi korumak açısından da bazı tedbirlerin devreye girdiğini kaydeden Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Mesire alanlarıyla ilgili kısıtlamalar yapıldı ve bu süreçte vatandaşımızın evde kalmasını sağlayacak tüm adımlar atıldı. Özellikle servis ve toplu taşıma araçlarında kapasitenin ancak yüzde 50'si kullanabilecek. Bununla ilgili de kararlar alındı ve ilimizin tamamında uygulanacak. Özellikle il dışından, nüfusu fazla olan illerden ilimize gelenler şehir girişlerinde sağlık kontrölünden geçirilecek, akabinde de kendilerine 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları hususunda uyarı yapılacak. Bu ikazlara uymayanlar hakkında da 3 bin 150 lira ceza uygulayacağız. Tekrarı halinde iki katı olacak. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin üstündedir. Aldığımız tüm kararlar, bu küresel illetten bir an önce kurtulabilmek içindir. Herkes müsterih olsun. Yetkili makamlar haricinde hiç kimsenin söylemine ve sosyal medya paylaşımlarına itibar etmesinler. Sosyal medyada bu süreci sabote eden, halkı kaygılandıran, yalan yanlış bilgiler verenlerle ilgili de bu konuda gerekli yasal müeyyideyi yapıyoruz."

Kayseri

Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın başkanlığında İl İdare Kurulu ve Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tüm valilikler ile birlikte Kayseri'de de eş zamanlı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve kurul üyeleri katıldı.

İl İdare Kurulu Toplantısı'nda, kentte alınan tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması, bugüne kadar alınmış tedbirlere vatandaşların uymaları ve zorunlu haller dışında evlerden çıkılmamasına yönelik konular görüşüldü.

Öte yandan, toplantıda alınan kararlar 14 madde halinde Kayseri Valiliğinin internet sitesinden vatandaşlara duyuruldu.

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Kurulu Toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şehirlerarası seyahatlerde otobüs seferlerinin saat 17.00 itibarıyla valilik iznine bağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İş ve işlemleri yürütmek üzere, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Akpınar başkanlığında, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya ve Niğde Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yöneticisi Murat Aydoğan iştirakiyle 'Seyahat İzin Kurulu' oluşturuldu. Otogarda çalışma ofisi oluşturulup, iller arası seyahat izin belgeleri bu kurul tarafından düzenlenecektir. 24 saat esasına göre çalışacak kurul, doktor kararıyla sevki uygun görülen, birinci derece yakınları vefat eden, ağır hastası olan ve son 15 gün içine geldiği ilde kalacak yeri bulunmayanlar kuruldan izin alarak seyahat edebilecek. İlimizi çevre illere bağlayan karayolları üzerindeki mevcut trafik kontrolü uygulama noktalarının yerleri gözden geçirilerek gerekirse yeni uygulama noktaları belirlenecek. Ayrıca noktalarda yeterli sağlık personeli bulundurulacak, kolluk kuvvetleri ile koordineli bir şekilde, ilimize giriş yapan kişilerin sağlık durumu kontrol edilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır."

Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haberler
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Samsun Valisi Kaymak'tan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberlerine yalanlama
Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar...
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor...
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Ender Saraç Dilek Yaman Muhterem Nur
Spor Basketbolcu Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hikmet Karaman Milli Basketbolcu
Daha Fazla Rize Türk İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: İl İdare Kurulu toplantılarında koronavirüs tedbirleri değerlendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 17:57:04. #1.14#
title