İl Genel Meclis Toplantısı yapıldı
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İl Genel Meclis Toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Genel Meclis Toplantısı yapıldı
04.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:48

Karabük İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Hasan Yıldırım, Karabük İl Özel İdaresinin bu yıl ki asfalt çalışmalarına başladığını, asfalt programının yüzde 25'lik kısmını tamamladıklarını söyledi.

Yıllık 100 kilometre olan programın yüzde 25'ini gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Önümüzde sezon olarak uzunca bir süre bulunduğundan programımızı rahat bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Malumu olduğu üzere bu çalışmalar KÖYDES ödenekleri ile yapılmaktadır. KÖYDES programı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında başlattığı bir çalışmadır. İlimize 2020 yılında KÖYDES kanalıyla yaklaşık 26 milyon TL, 2005 yılından bugüne ise 196 milyon TL ödenek gelmiştir. Köylerimizin alt yapı çalışmaları bu ödenekler ile yapılmaktadır. İl Özel İdaremizin ekipmanları, makine parkı için de yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İl bazında düşündüğümüzde, Karabük İl Özel İdaresi olarak son 6 yıl içinde makine parkımızı güçlendirerek, araçlarımızı yenileyerek makine parkımız son derece modern bir yapıya kavuştu. Taş kırma makineleri, seyyar konkasörler, ekskavatörler, greyderler, bekolederler, çöp kamyonları bu 6 yıl içinde özel idaremize kazandırılmıştır. En son geçtiğimiz yıl sıcak asfalt plentini kurarak, asfalt finişeri ve asfalt silindirleri alımı yapıldı ve bölgemizin en modern en büyük asfalt şantiyesini ilimize kazandırdık. Şu anda idaremiz, asfaltı kendi imkanları ile üreten bir konumdadır. Bu çalışmanın idaremize ekonomik anlamda da kazancı yadsınamaz derecededir.

Almış olduğumuz iş makineleri, kurmuş olduğumuz asfalt plenti sayesinde nüfusu bizim üç katımız olan iller ile aynı miktarda sıcak asfalt yapabilmekteyiz. Ancak ilimizin köy sayısı, yol ağı uzunluğu sebebiyle tüm yollarımızın asfaltını henüz tamamlayamadık. Halkımızdan özellikle sıcak asfalt konusunda anlayış ve sabır bekliyoruz" dedi.

Bu hızla gidildiğini taktirde birçok ilçede 2023 yılında grup yolları asfaltını tamamlamış olacaklarını ifade eden Yıldırım, "Halkımızın desteği ve teveccühü ile Türkiye genelinde ve Karabük'te gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği ve devletimizin imkanları ölçüsünde hizmet etmeye çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu hizmetlerin yapılmasında öncelikle Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Karabük valimize, geçmişten günümüze Karabük'ümüze hizmet eden milletvekillerimize, siyasi parti il başkanlarımıza, İl Genel Meclis başkanlarımıza, Özel İdare Genel Sekreterimize, İl Genel Meclis üyelerimize ve İl Özel İdaresi işçi, memur, amir, tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür eder, herkese çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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