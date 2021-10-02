İklim değişikliğiyle mücadelenin en büyük paydaşı gençler ve kadınlar olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili mücadelesinde en önemli paydaşlarının başında gençlerin ve kadınların geleceğini söyledi.

Pre-COP26 Toplantısı için Milano'da bulunan Bakan Kurum, AA muhabirine, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın iklim değişikliğinin etkilerini derinden hissettiğini ve hissetmeye devam edeceğini vurgulayan Kurum, "Bilhassa gelişmiş ülkeler gelişmelerini, sanayilerini, ekonomilerini 200 yıldır hoyratça, toprağa, suya, çevreye, doğaya zarar vermek pahasına yaptılar. ve bugün gelinen süreçte 1,1 santigrat derece dünyanın sıcaklığının arttığını görüyoruz ve bunun 1,5 santigrat derecede kalması için mücadele veriyoruz. Bu mücadele çok çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin de iklim değişikliğinden etkilendiğine işaret eden Kurum, en son Rize'den başlayarak Antalya, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel, yangın ve heyelan gibi afetleri hatırlattı.

Son yüzyıla bakıldığında orman yangınlarının sayısının da yüzde 30 arttığını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Dünyada sıcaklıklar da arttı. Sıcaklıkların 50 santigrat derecenin üstüne çıktığı gün sayısına baktığımızda son 40 yılda iki kat artmış. Selleri, heyelanları görüyoruz, dolayısıyla burada topyekun bir mücadele vermek zorundayız. İklim değişikliğiyle ilgili eylem planlarının yerel ve bölgesel ölçekte işin içinde olduğu, tüm bakanlıklarımızın eş güdüm halinde bu süreci yöneteceği inşallah bir atılım yani 'döngüsel atılım', 'yeşil kalkınma', bunun ismini ne koyarsanız koyun hakikaten ülkemizi önemli bir fırsat beklediğini düşünüyorum, bu fırsatı da en iyi şekilde değerlendireceğiz. Geleceğimiz için, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için bunu yapmak zorundayız ve onlarla birlikte yapacağız."

Bakan Kurum, PreCOP26'da gençlerin görüşlerini dinlediklerine dikkati çekerek, "Avrupa'nın en genç ülkesi olarak bizim 2053 yılında iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede en önemli paydaşlarımız gençlerimiz, kadınlarımız olacak, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız olacak ve bu adımları biz bütün bakanlıklarımızla bu çerçevede atacağız." ifadelerini kullandı.

İklim Kanunu

Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim Kanunu'nu da hazırladıklarını belirterek, "İklim Kanunu'nu 2053 vizyonu çerçevesinde tüm bakanlıklarımızın, tüm sektörlerimizin içinde olduğu, gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, tüm sektörlerin bir paydaş olduğu anlayışla hazırlayacağız." dedi.

İklim Kanunu ile ilgili çalışmaların bir süre önce başlatıldığını anımsatan Kurum, "Biliyorsunuz şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayla paylaştığı hem sıfır emisyon hem de Paris Anlaşması'na taraf olma süreciyle İklim Kanunu'nu tamamen şekillendirmiş olacağız. Yani 2023, 2053 vizyonumuz çerçevesinde İklim Kanunu'nun da altyapısını hazırlayacağız. Tüm sektörlerin burada 2053'e ilişkin hedefleri olacak." bilgisini verdi.

"Milli Eğitim Bakanlığımızla gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştireceğimiz projeler yapacağız"

Kurum, iklim değişikliği ile mücadele noktasında vatandaşların ve tüm bakanlıkların paydaş olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuda vatandaşımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı bilinçlendirecek adımlar atacağız. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığımızla gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştireceğimiz projeler yapacağız. Belki çok yakın zamanda iklim ve iklim değişikliğiyle ilgili müfredatla gençlerimizin, çocuklarımızın öğreneceği, ders alacağı alanları onlarla istişare edeceğiz ve topyekun bir mücadelenin içine gireceğiz."