İki İlde Daha Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak
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İki İlde Daha Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak

Türkiye'de yeni normal hayat başladı. Vatandaşlar, yeni normal kurallar çerçevesinde hayatlarını sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri gevşetilse de tehlike henüz atlatılmış değil.

İki İlde Daha Maskesiz Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak
03.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:50

Türkiye'de yeni normal hayat başladı. Vatandaşlar, yeni normal kurallar çerçevesinde hayatlarını sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri gevşetilse de tehlike henüz atlatılmış değil. Bazı illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak ve maskesiz gezmenin cezası da büyük! Maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanan illere her geçen gün yenisi ekleniyor. İşte maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu yeni iller

Maskesiz Dışarı Çıkmak Yasak ve Cezası Büyük!

Maske + sosyal mesafe kuralı, koronavirüs ile mücadele önemli rol oynuyor. Maske kullanımı salgınla mücadelede önemli araçlardan biri olduğundan kullanım alanı giderek genişletiliyor. Artık marketler, pazar yerleri, toplu taşıma araçları gibi belli alanlarda değil, açık alanda da maske ile dolaşıyoruz. "Maskesiz girilmez" uyarılarının olduğu alanların sayısı giderek artıyor. Maskesiz dışarı çıkmak yasak ve cezası büyük. Türkiye koronavirüs vaka sayısı azalsa da maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanan illerin sayısı giderek artıyor. Son olarak Kütahya ve Kars eklendi. Böylelikle maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e çıktı.

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirdi. İl genelindeki toplu yaşam alanlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Yapılan açıklamada "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu-özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır." denildi.

01.06.2020 Tarihli 2020/34 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararı ?? https://t.co/VRTf9nvULf

— T.C. Kütahya Valiliği (@KutahyaValiligi) June 2, 2020

Kars'ta da Covid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşmak yasaklandı. Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında Faikbey, GAMP, Atatürk, Kazımpaşa, Dr. Metin Sözen, Ordu, Şehit Yusufbey ve Halitpaşa caddelerinin tamamı ile Ortakapı Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Hapan mevkisinde 3 Haziran 2020 itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve maskesiz gezenler hakkında cezai işlem uygulanması kararı alındı.

03.06.2020 tarihi saat 00: 00 itibari ile geçerli olmak üzere ilimizdeki bazı cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıntılar https://t.co/1JkvDUUkUo pic.twitter.com/YYutZ1AI6N

— T.C. Kars Valiliği (@KarsValiligi) June 2, 2020

Maskesiz Sokağa Çıkmak Yasak Olan İller

Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan, maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu iller arasında Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa bulunuyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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