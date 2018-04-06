İhracat Şampiyonlarına Tet'ten Ödül

2017 yılında 10,7 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde ihracat şampiyonluğunu göğüsleyen firmalara ödülleri takdim edildi.

Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği 2017 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 5 Nisan Perşembe günü Ortaköy Four Seasons Hotel'de gerçekleştirildi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metinve sektör temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye geneli Elektrik Elektronik, Hizmet sektörü, Edebi Eser ve Televizyon Dizileri alanlarında en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.

Elektrik - Elektronik sektörünün 2017 ihracatı 10,7 milyar dolar

2017 yılında 10,7 milyar dolar olarak gerçekleşen Elektrik Elektronik Sektör ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7'sini oluşturuyor. Sektör, Türkiye'nin 2023 hedefine önemli katkı sağlıyor. Ödül töreninde sektör temsilcilerine teşekkürlerini sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, "2017 yılında Birlik olarak sektörümüzün yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi için birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2014 yılında bünyemize katılan Hizmet Sektörlerimizin de ihracat potansiyelinin artırılması için yoğun çalışmalarda bulunduk. İhracatta Atılım Yılı ilan edilen 2017 yılının ülkemiz adına önemli gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını hedeflemiştik. Bu yılki ihracat rakamlarımızda geçen yıla oranla yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydedildi. 2018 yılının ilk 3 aylık rakamları bizleri ümitlendirdi. Büyük olasılıkla rekor ihracata imza atacağız. 2018'in tüm sektör paydaşları ve ülkemiz açısından verimli geçmesini diliyor, ödül alan sektör temsilcilerini can-ı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi"Bugün bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elektrik Elektronik sektörü büyük önem taşıyan ihracat kalemlerinden biri. Son 50 yıllık dönemde dünyadaki en önemli teknolojik gelişmeler bu sektörde yaşandı. Türkiye'de de bu alanda ciddi adımlar atıldı, atılmaya da devam ediliyor. Sektör Türkiye ortalamasının yaklaşık 5 katı, yani oldukça yüksek katma değerli ihracata imza atıyor. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de başkalarının izinden gitmek yerine kendi yolunu yaratmak kilit nokta. Ar – Ge'ye, tasarrufa, inovasyona önem vermek ve küresel marka yaratmak ihracatı arttıran başlıca faktörler. Bu alanlarda çalışma yapan firmalarla gurur duyuyor, örneklerin çoğalmasını görmek istiyoruz. Bu akşam ödül alan, geçtiğimiz yıl ihracatta başarılı olan tüm sektör temsilcilerini tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme modelini dünyada en iyi şekilde uygulayan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Serbest ticareti savunan, ihracata dayalı büyüme modelini başarıyla uygulayan bir ülkeyiz. Son 15 senedir ortalama yılda yüzde 5,7 büyüme performansı gösterdik. Bu rakam 2017 yılında yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. 2018 yılında da büyüme performansımızı devam ettirme hedefindeyiz. Mevcut büyümemizin yarısı ihracat sayesinde gerçekleşiyor, bu durumda sağlıklı büyümenin göstergesi. Sanayici ve üretici kesimin cesareti, girişimciliği büyük önem taşıyor. Elektrik Elektronik sektörünün ihracatı geçen yıl 10 milyar doları aştı. Sektör yüzde 21'lik büyüme kaydetti. Bu yönüyle ihracata büyük katkı sağlıyor. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 30 milyar doları aşmak. Sektör; Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka ve girişimcilik olmak üzere 5 faktör üzerine büyüyecek. Sektörün büyümesi katma değeri yüksek ihracatı yakalamamızı sağlayacak. Bu hedef yolunda önemli çalışmalar kaydeden, bu akşam ödül alan tüm paydaşları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Elektrik Elektronik sektörü ihracat şampiyonu Vestel

Türkiye Geneli Elektrik Elektronik sektöründe 2017 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı.

Sektörün alt kategorilerinden olan Beyaz Eşya sektöründe ençok ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, BSH Ev Aletleri ve Vestel oldu. Diğer bir alt kategori olan Elektronik sektöründe en çok ihracat yapan firmalar ise Vestel, Arçelik ve E.G.O Elektrikli Aletler şeklinde sıralandı.

Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde en çok ihracat gerçekleştiren firma Grid Solutions oldu. Aynı kategoride Siemens ikinci, ABB Elektrik ise üçüncülük ödülünü aldı. Kablo sektörünün ihracat şampiyonu Nexans Türkiye oldu. Kablo sektöründe en çok ihracata imza atan ikinci firma Pamukkale Kablo, üçüncü firma ise Atom Kablo oldu.

Hizmet sektöründe ipi THY göğüsledi

TET 2017 İhracat Başarı Ödülleri'nde hizmet sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren firma Türk Hava Yolları (THY) oldu. İkincilik ödülü Pegasus Hava Taşımacılığı'na; üçüncülük ödülü ise TAV Havalimanları Holding'e verildi.

İhracat şampiyonu diziler: 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Kara Sevda' ve 'Vatanım Sensin'

TET bünyesinde bulunan hizmet sektörünün önemli ihracat kalemlerinden dizi ve kitap gibi kültürel hizmetler bu yıl dördüncü kez ödüllendirildi. Özellikle Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen Türk dizileri gecede ödüllerine kavuştu. Geçtiğimiz yılın ihracat şampiyonu dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem oldu. FOX Tv'de yayınlanan, başrollerini Metin Akdülger ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı dizinin yapımı TIMS Productions'a, dağıtımı ise Global Agency'ye ait.

Star Tv'de yayınlanan, Ay Yapım'ın iddialı dizilerinden Kara Sevda ikinci en çok ihraç edilen yapım oldu. Başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı dizinin dağıtımı Inter Medya tarafından gerçekleştirildi.

Televizyon dizileri ihracatında üçüncü sıraya yerleşen dizi ise Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin oldu. Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in başrolde olduğu ve halen yayınlanmakta olan dizi 03 Medya tarafından hayata geçirilen bir proje. Dizinin dağıtımı ise Kanal D tarafından gerçekleştirildi.

Yurtdışında en çok eseri yayımlanan yazar: Feridun Oral

2017 yılında yurtdışında en çok eseri yayımlanan yazar Feridun Oral oldu. Feridun Oral'ın eserlerinin dağıtımı Kalem Ajans tarafından yapıldı. Yazarın yayınevi ise Yapı Kredi Yayınları.

Feridun Oral 1993 yılında UNESCO tarafından Tokyo'da düzenlenen Noma-Concour yarışmasında yazıp resimlediği "Ormandaki Ses" kitabıyla Runners-Up ödülü, 2001 yılında da Avrupalı İllüstratörler Bienali'nde "Düş Kedileri" adlı çalışmasıyla onur ödülü alarak ülkemizi uluslararası arenada temsil etmiştir. Sanatçının, yazıp resimlediği çocuk kitapları yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yayınevleri tarafından yayınlandı.