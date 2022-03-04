İhanet İddiası! Cihangir'de Fena Yakalandı!

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, önceki gece Cihangir'deydi. Seda Vural ile evli olan Vural, mekanda iki güzelle eğlendi.

YANINDAKİ GÜZELLERE GÜL VERDİ

Vural, mekan çıkışı güzellere çiçekçilerden gül aldı. Aldığı gülleri kendisinden yaklaşık 30 yaş küçük olan güzellere veren Vural, oldukça rahat tavırlar sergiledi.

200 TL BAHŞİŞ VERDİ

Kameralara aldırış etmeden, güzelleri aracına alan Vural, çiçekçilere de 200 TL bahşiş verdi.

Yılmaz Vural'ın iki esmer güzel ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmesi, çevredekiler tarafından, "Yılmaz Hoca ofsayta düştü" diye yorumlandı.

GÖZLER EŞİNE ÇEVRİLDİ

Yılmaz Vural'ın bu kaçamağı sonrası tüm gözler eşi Seda Vural'a çevrildi.

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Teknik direktör ve eski futbolcu olan Yılmaz Vural 1953 tarihinde Adapazarı, Sakarya'dA dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Adapazarı'nda tamamlayan Yılmaz Vural

1970-1974 yılları arasında amatör olarak futbol oyanamaya başlamıştır.

1975 - 1979 yılları arasında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisin'de eğitim alan Yılmaz Vural 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Futbol kariyereine 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de devam eden Yılmaz Vural 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

Yılmaz Vural'ın ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır. Vural son olarak BB Erzurumspor'u çalıştırmıştır.

YILMAZ VURAL'IN EŞİ KİM?

Uzun yıllar İsmet Vural ile evli kalan Yılmaz Vural 3 çocuk babasıdır. Vural, günümüzde Seda Vural ile evli.

YILMAZ VURAL'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Teknik direktörlük kariyeri

1986-1988 Malatyaspor (Antrenör)

1988-1989 Antalyaspor (Antrenör)

1989-1990 Samsunspor (Antrenör)

1989-1990 Bursaspor (Antrenör)

1990 Karşıyaka (Antrenör)

1991 Adanaspor

1991-1993 Bursaspor

1993-1994 Gaziantepspor

1995 Eskişehirspor

1996-1997 Sarıyer

1997 Trabzonspor

1997-1998 Gençlerbirliği

1998-1999 Konyaspor

1999 Çanakkale Dardanelspor

1999-2000 Bursaspor

2000-2001 Denizlispor

2001 Diyarbakırspor

2003-2004 Adanaspor

2004 Çaykur Rizespor

2005 MKE Ankaragücü

2005-2007 Antalyaspor

2008 Manisaspor

2008-2009 Kocaelispor

2009-2011 Kasımpaşa

2011 Konyaspor

2012 Sakaryaspor

2012-2013 Elazığspor

2014 Mersin İdman Yurdu

2014-2015 Osmanlıspor

2015 Kardemir Karabükspor

2015 Gençlerbirliği

2016 Adana Demirspor

2017 Göztepe

2018 Giresunspor

2018 Eskişehirspor

2018-2019 Adana Demirspor

2020 Akhisar Belediyespor

2021 BB Erzurumspor