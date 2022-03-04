İhanet İddiası! Cihangir'de Fena Yakalandı!
- Güncelleme:
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, önceki gece iki güzelle Cihangir Rika'ya eğlenmeye geldi. Evli ve üç çocuk babası olan Vural, alkolün etkisiyle mekanda esmer güzellerle samimiyeti ilerletti. İşte detaylar...
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, önceki gece Cihangir'deydi. Seda Vural ile evli olan Vural, mekanda iki güzelle eğlendi.
YANINDAKİ GÜZELLERE GÜL VERDİ
Vural, mekan çıkışı güzellere çiçekçilerden gül aldı. Aldığı gülleri kendisinden yaklaşık 30 yaş küçük olan güzellere veren Vural, oldukça rahat tavırlar sergiledi.
200 TL BAHŞİŞ VERDİ
Kameralara aldırış etmeden, güzelleri aracına alan Vural, çiçekçilere de 200 TL bahşiş verdi.
Yılmaz Vural'ın iki esmer güzel ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmesi, çevredekiler tarafından, "Yılmaz Hoca ofsayta düştü" diye yorumlandı.
GÖZLER EŞİNE ÇEVRİLDİ
Yılmaz Vural'ın bu kaçamağı sonrası tüm gözler eşi Seda Vural'a çevrildi.
YILMAZ VURAL KİMDİR?
Teknik direktör ve eski futbolcu olan Yılmaz Vural 1953 tarihinde Adapazarı, Sakarya'dA dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Adapazarı'nda tamamlayan Yılmaz Vural
1970-1974 yılları arasında amatör olarak futbol oyanamaya başlamıştır.
1975 - 1979 yılları arasında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisin'de eğitim alan Yılmaz Vural 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Futbol kariyereine 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de devam eden Yılmaz Vural 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.
Yılmaz Vural'ın ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır. Vural son olarak BB Erzurumspor'u çalıştırmıştır.
YILMAZ VURAL'IN EŞİ KİM?
Uzun yıllar İsmet Vural ile evli kalan Yılmaz Vural 3 çocuk babasıdır. Vural, günümüzde Seda Vural ile evli.
YILMAZ VURAL'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Teknik direktörlük kariyeri
1986-1988 Malatyaspor (Antrenör)
1988-1989 Antalyaspor (Antrenör)
1989-1990 Samsunspor (Antrenör)
1989-1990 Bursaspor (Antrenör)
1990 Karşıyaka (Antrenör)
1991 Adanaspor
1991-1993 Bursaspor
1993-1994 Gaziantepspor
1995 Eskişehirspor
1996-1997 Sarıyer
1997 Trabzonspor
1997-1998 Gençlerbirliği
1998-1999 Konyaspor
1999 Çanakkale Dardanelspor
1999-2000 Bursaspor
2000-2001 Denizlispor
2001 Diyarbakırspor
2003-2004 Adanaspor
2004 Çaykur Rizespor
2005 MKE Ankaragücü
2005-2007 Antalyaspor
2008 Manisaspor
2008-2009 Kocaelispor
2009-2011 Kasımpaşa
2011 Konyaspor
2012 Sakaryaspor
2012-2013 Elazığspor
2014 Mersin İdman Yurdu
2014-2015 Osmanlıspor
2015 Kardemir Karabükspor
2015 Gençlerbirliği
2016 Adana Demirspor
2017 Göztepe
2018 Giresunspor
2018 Eskişehirspor
2018-2019 Adana Demirspor
2020 Akhisar Belediyespor
2021 BB Erzurumspor