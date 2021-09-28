İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Hakan Baş ve Bensu Soral boşanıyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Hakan Baş ve Bensu Soral boşanıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son günlerde isimleri ihanet iddiasına karışan Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin boşanma kararı aldı. Evliliklerini kurtaramayan çiftin boşanma işlemleri için avukatlarına talimat verdikleri ileri sürüldü.

2008 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Hakan Baş ve Bensu Soral çiftinin evliliklerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Birbirini aldattıkları ileri sürülen ikili, evliliklerini bitirme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği ileri sürüldü. Bu iddianın ardından Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi görüntüleri ortaya çıktı.

İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Hakan Baş ve Bensu Soral boşanıyorBensu Soral ve Kubilay Aka

Peş peşe çıkan haberler in ardından açıklama yapan çift, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi.

Tüm bu olayların ardından birlikte düğüne katılarak mutluluk pozları veren ikili, evliliklerini kurtaramadı. TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programının özel haberine göre, Bensu Soral ve Hakan Baş çifti boşanma kararı aldı. Hatta ikili davanın açılması için avukatlarıyla görüşmeye başladılar. Çiftin kasım ayında anlaşmalı olarak boşanacağı da konuşulanlar arasında.

Şimdilerde tatilde olan ve sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu Bensu Soral, boşanma iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Hakan Baş ve Bensu Soral boşanıyor

İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Hakan Baş ve Bensu Soral boşanıyor

İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Hakan Baş ve Bensu Soral boşanıyor

İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Hakan Baş ve Bensu Soral boşanıyor

Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş yakalandıHakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş yakalandı

İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Hakan Baş ve Bensu Soral boşanıyor
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
MasterChef Türkiye'de ortalık karışıyor! Sergen ve Şükrü birbirine giriyor

MasterChef Türkiye'de ortalık karışıyor! Sergen ve Şükrü birbirine giriyor

 Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak

Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Müge Anlı Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil Süleyman Soylu
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Armin Laschet Kazım Karabekir Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Hakan Baş ve Bensu Soral boşanıyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:18:16. #1.12#