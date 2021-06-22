İHA muhabirine çirkin saldırı
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İHA muhabirine çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darbedildi. Yüzü kanlar içinde kalan Uslu hastaneye kaldırılırken, saldırganlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası Köseler Mahallesi'nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi dün başlatıldı.

YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararının kesinleşmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi. Daha sonra çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde ise çiftlikte yıkım çalışmaları başladı.

İHA MUHBİRİ AĞIR ŞEKİLDE DARBEDİLDİ

Devam eden yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu öğrenilen 4 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar tarafından ağır şekilde darp edilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıslar, Uslu'nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı. Saldırgan şahıslar olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

LÜTFÜ TÜRKKAN SALDIRIYI KINADI

Saldırı sonrası sosyal medyada açıklama yapan Lütfü Türkkan, "Dilovası'ndaki ahırların yıkımı esnasında, görevini yapan İHA Muhabiri Mustafa Uslu'yu yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle öğrendim. Basın özgürlüğünün ve emekçilerinin her daim yanında olmuş bir siyasetçi olarak, bu çirkin olayın takipçisi olacağım. Mustafa Uslu kardeşimizegeçmiş olsun diyor, yanında olacağımı ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

İHA muhabirine çirkin saldırı
İHA muhabirine çirkin saldırı
İHA muhabirine çirkin saldırı
İHA muhabirine çirkin saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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