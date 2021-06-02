iCloud Şifremi Unuttum, ne yapmalıyım? İCloud şifre sıfırlama ve İCloud hesabı kurtarma!

İCloud şifresinin unutulması rehber, fotoğraflar,mailler ve notlar gibi önemli bilgilerin erişimine engel olurken, şifrenin bir başkasının eline geçmesi ise bütün bilgilere ve özel fotoğraflara başkalarının erişimi gibi korkutucu durumlara neden olabilir. Bu kapsamda İCloud şifresini daha sağlam bir hale getirmek isteyen birçok kişi çözülmesi zor şifreleme yöntemlerini denerken çoğu zaman bu şifreleri unutabilmekte. İCloud şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

Dünya'nın en değerli markası Apple'ın, cihazlarını aktifleştirmek ve yedeklemek için kullandığı İCloud, fotoğraflar, rehber, mail ve notlar gibi bilgilerin güncel kalmasını sağlayan ve koruma altına alan bulut sistemidir. İOS ve OS sistem kullanıcılarının İphone, İpad ve Macbook kullanabilmeleri ve cihazları aktif edebilmeleri için mutlaka İCloud'a giriş yapmaları gerekmektedir. Durum cihazınızın içerisindeki bütün bilgileri kapsarken bu şifrenin çalınması ya da unutulması bütün şahsi bilgilerinizi risk altına aldığından İCloud hesabı ve şifresini daha önemli bir hale geliyor. İCloud şifresi unutulduğunda neler yapılmalı? İCloud şifremi unuttum, ne yapmalıyım? İCloud şifremi unuttum, nasıl bulabilirim? İCloud hesabımı çalınmalara karşı nasıl korurum?

İCLOUD ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL BULABİLİRİM?

İCloud şifresinin geri getirilmesi oldukça kolay bir işlemdir. Ancak Unutulan bir iCloud şifresini kurtarma adımları, fazladan güvenlik ayarınızın olup, olmamasına bağlı olarakdeğişkenlik gösterebilir. Eğer iki aşamalı kimlik doğrulaması açık ve iCloud Mail hesabınıza başka iPhone veya iPad cihazınızla giriş yaptıysanız, "İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Etkin Olduğunda" bölümüne atlayın. şifrenizi sıfırlama işleminden çok daha hızlı bir çözüm olacaktır.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Etkin Değil ise;

İCloud şifrenizi geri almak için öncelikle yapmanız gereken Apple Kimliği Hesabı sayfasına giriş yapmanız ve açılan sayfada parola sıfırlama adımlarını izlemeniz. Bir sonraki sayfada sizden kayıt olduğunuz mail adresini isteyecek ve güvenlik doğrulaması isteyecek. Bir sonraki adım olarak gelecek sayfada size hangi bilgilerinizi sıfırlamak istediğinizi soracak, bu sayfada parolamı sıfırla seçeneğini seçmelisiniz. Kayıt olurken eklediğiniz ikinci mail adresine ya da sonradan ekleyeceğiniz başka bir e posta adresine yeni şifrenizi gönderebileceğiniz gibi, güvenlik sorularını doğru yanıtlayarak da İCloud şifrenizi geri alabilirsiniz.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama etkin ise;

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama açık ve İCloud hesabına daha önce giriş yapılmış bir cihazınız varsa İCloud şifrenizi sıfırlamanız mümkün. Öncelikle şifre sıfırlama yapmak için İCloud'un açık olduğu cihazda Ayarlar bölümünden isminizi bulup tıklayın. Ardından Şifre ve Güvenlik bölümüne gelip şifre değiştir seçeneğine tıklayın. Eğer İOS sürümünüz 10.3 ya da daha eskiyse buraya Ayarlar, İCloud, Şifre ve Güvenlik, Şifre Değiştir adımlarıyla ulaşabilirsiniz.

Şifre Değiştir seçeneğine tıkladığınızda sizden cihaz şifresini isteyecek ve bu şifreyi girdikten sonra yeni şifre oluşturabilirsiniz.

İCLOUD'U NASIL GÜVENDE TUTARIM?

İCloud hesabınızı güvende tutmak için "İki Faktörlü Kimlik Doğrulama" açık olmalı ve şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. Elden çıkartacağınız Apple marka ürünlerin içerisinde yer alan Apple kimlik ve İCloud hesaplarından çıkış yapmalı mümkünse cihazın sıfırlanması gerekmektedir. Aksi taktirde bilgileriniz, fotoğraflarınız ve otomatik doldur şifreleriniz cihazı yeni kullanacak olan kişiye geçebilir. Bütün bunların dışında bilginiz dışında Apple kimlik ya da İCloud şifre sıfırlama isteği gelmesi halinde şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz.