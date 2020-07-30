Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın huzur içinde geçirilmesi için ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 590 bin 705 şahıs sorgulandı, bin 473 suçlu yakalandı. Ayrıca 179 bin 225 araç kontrol edilirken, 27 bin 942 umuma açık iş yeri denetlendi.

30.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:12

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması için ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama 09.00-13.00 saatleri arasında Kurban Bayramı öncesi ve süresince halkın yoğun olarak bulunabileceği park-bahçe, banka-bankamatik çevreleri ile kurbanlık hayvan satışının ve kesiminin yapıldığı yerlerde şüpheli paketlere yönelik kontrol ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yol uygulaması şeklinde, 15.00-18.00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen (4+1) seçici personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda, 20.00-23.00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde yapıldı. 62 bin 95 personelin ve 214 dedektör köpeğinin katıldığı uygulama 5 bin 539 noktada yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

590 BİN 705 ŞAHIS SORGULANDI, BİN 473 SUÇLU YAKALANDI

Türkiye Güven Huzur (2020-9) uygulamasında 590 bin 705 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan bin 473 şahıs yakalandı. 5'i çocuk olmak üzere 49 kayıp şahıs da bulundu. Bin 650 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 87 şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

179 BİN 225 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 179 bin 225 araç kontrol edildi, 5 bin 289 araca işlem yapıldı. Uygulamada 594 aranan araç tespit edilirken, 538 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

27 BİN 942 İŞ YERİ DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 3 bin 472 metruk bina kontrol edildi ve 27 bin 942 umuma açık iş yeri denetlendi. 115 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 4 iş yeri kapatıldı. Uygulamada ayrıca çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
.: YAŞASIN :D
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KÖPRÜLÜ: Bi kaç aya çıkarlar herhalde
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500
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