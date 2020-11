Soylu, iki köy arasındaki husumette hayatını kaybeden Fettah Dinçer'in ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak. Allah'a yemindir, size de yemindir, namus sözüdür, şeref sözüdür. Bu toprakların çocukları doktor, öğretmen olacak, bu toprakların çocukları, milletimizle beraber dünyaya bu ülkenin bu milletin sesini, dünyanın ilk 10 büyük devleti olarak haykıracak." dedi. Hakkari'de, kent merkezine bağlı Geçitli ve Akkuş köyleri arasında mera ve yayla anlaşmazlığı nedeniyle 10 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet, Bakan Soylu ve Hakkari Valiliğinin girişimleriyle son buldu. Tarafların barıştırılması için Geçitli İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa katılan Soylu, yaptığı konuşmada, hep birlikte hayırlı, güzel, hem Allah'ın emrini hem de Hz. Muhammed'in tavsiyelerini yerine getirmek için bir araya geldiklerini söyledi. Geçen yılbaşında Geçitli Karakolu'na geldiğini, aileler arasındaki husumetin gündeme gelmesiyle bitirmeye niyet ettiklerini anlatan Soylu, affetmenin, barışmanın, kucaklaşmanın büyüklük olduğunu belirtti. Soylu, 2 gün önce havanın soğuk olmasına rağmen bugün bu kardeşliğin, barışın üzerine güzel bir güneşin doğduğunu vurguladı. - "Bölgenin her noktasında huzur var" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gece yarısı bu meseleyi konuştuğunu ve kendisinin de çok mutlu olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti: "Çok defadır Hakkari'ye gelip gidiyoruz. Çok yakın zamanda yine buralardaydık. Hakkari'yi, Yüksekova'yı, Şemdinli'yi her gün çok gelişmiş görmenin, devletimizin ortaya koyduğu yatırımlarla milletimizi daha çok huzurlu bulmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Buraya gelirken çocuklarımızla konuştuk. Kimi öğretmen, kimi pilot, mühendis, doktor olmak istediğini söyledi. Bir devletin şerefi 'ben ne olmak istiyorum diyen' evladının o isteğiyle onu buluşturabilmektir. Bugün şükürler olsun Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun her noktasında huzur var. OSB Hakkari'de ilk kez kuruldu. Doğal gaz geldi. 6 bin konut doğal gazla buluştu. 3 bin 200 konut tamamlandı Yüksekova'da. Devlet, bütün kollarıyla beraber burada hizmetine, yatırımına devam ediyor. Yüksekova havalimanında Sayın Cumhurbaşkanımızın, orada çalışanların çektiği eziyeti hepimiz biliyoruz. Defalarca bombalar, roketatarlarla tacizler oldu. Devam ediyor muyuz, ediyoruz. Derecik, buradan 230 kilometre, Kuzey Irak'ın sınırı. Orada devlet hastanesinin yüzde 95 bitti. Yetti mi? Hayır. Sırtını dönen bir devlet değil, tam tersi kucaklayan, işin farkında olan ve Türkiye'nin en ücra köşesi olan Derecik'e kadar uzanan bir devlet. Yüksekova'da 75 yataklı hastanenin yüzde 75'i tamamlandı. Kayak Merkezi'ne gittim geçen kış. Şimdi 3500 metreye pisti çıkarıldı. Önemli bir turizm merkezi oldu. Yaklaşık 120 kişilik bir otel yapılıyor. " Tüm ilçelerde ve beldelerde Gençlik ve Spor Bakanlığının yüzme havuzları, spor salonları, spor sahaları inşa ettiğini aktaran Soylu, Türkiye'nin en modern katı atık tesislerinden birinin Hakkari'ye inşa edildiğini vurguladı. Yüksekova'nın toplam 400 milyon yatırımla tüm alt yapısının tamamlandığını, yakın zamanda Türkiye'nin en modern ilçelerinden biri haline geleceğini ifade eden Soylu, ilçede 32 kilometre beton asfalt çalışmasının yapıldığını ve büyük bir otelin inşa edildiğini belirtti. Soylu, Yüksekova'yla ilgili bir hayallerinin olduğunu, ilçe merkezinden geçen çayın ıslah edileceğini ve rekreasyon projesiyle ışıklandırılarak vatandaşların güzel zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturulacağını söyledi. - "Para belediyeye gidince hizmete dönüyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "memleketin her santimetrekaresinde huzur olacak" diye bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti: "Bugün şükürler olsun. Üniversitemiz açık mı, hastanelerimiz devam ediyor mu, okullarımız yenileniyor mu, yollarımız yapılıyor mu, nasıl yapılıyor bunlar? Huzurla. PKK terör örgütünün dükkana gelip haraç aldığı, millete sözde vergi kestiği günler uzak günler değil. Demek ki yapabiliyormuşuz. Milletimiz bir taraftan, güvenlik güçlerimiz bir taraftan, devletimiz bir taraftan muhteşem bir hale geldi. Kentte hayata geçirilecek projelerle 2 bin kişiye istihdam sağlanacak. Hakkari Belediyemiz 24 yeni araç aldı. Demek ki para başka bir tarafa değil de belediyeye giderse hizmete dönüyor mu, dönüyor. Hakkari festivallerin merkezi oldu. Kar festivali hem yapıldı, hem yapılacak, Çukurca'da foto safari, doğa sporları festivali yapıldı. Yine ters lale festivali yapıldı. Bütün bunların hepsi sizle beraber oluyor. Çok şey çekti bu memleket. Şu nesilde çok şey çekti. Darbe gördünüz, başbakan idamı gördünüz, anarşi gördünüz, terör gördünüz, yüzde 8 binlik gecelik faizler gördünüz. Amerika'dan Türkiye'ye parmak sallamalar, Avrupa'dan bize burun kıvırmalar gördünüz, bizi beğenmemeleri gördünüz." - "Bu topraklarda tek bir terörist kalmayacak" Terör örgütünün 13-14 yaşındaki kız çocuklarını dağa kaçırdığını anlatan Soylu, "Diyarbakır annelerini görüyoruz. Bugün Hakkari'den bir aile daha katıldı, 177 aile oldu. Kadınların cesaretini görüyor musunuz? Geçen hafta Hakkari'de yaptılar, her hafta Şırnak'ta yapıyorlar. Türkiye değişiyor, dönüşüyor. Türkiye'nin değiştiğinden ve dönüştüğünden haberi olmayanlar salonlarda, oturdukları koltuklarda Hakkari'den haberi olmayanlar, yapılan bu mücadelenin farkında olmayanlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonundan haberi olmayanlar üfürüyorlar. Onlar üfürecekler, biz işimize bakacağız. Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak. Allah'a yemindir, size de yemindir, namus sözüdür, şeref sözüdür. Bu toprakların çocukları doktor, öğretmen olacak, bu toprakların çocukları, milletimizle beraber dünyaya bu ülkenin bu milletin sesini, dünyanın ilk 10 büyük devleti olarak haykıracak." ifadelerini kullandı. - "Ay yıldızlı bayrağımız her yerde var" Ülkenin topraklarıyla, dağlarıyla, ovalarıyla, hayvancılıkla yeniden buluştuklarını, bunun her yıl daha iyiye gideceğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti: "Bu millet çok çekti, bir daha çekmesin. Biz istiyoruz ki, benim kıymetli Cumhurbaşkanım istiyor ki Irak'a da Suriye'ye de Libya'ya da Karabağ'a da Kıbrıs'a da Balkanlar'a da etrafımızdaki coğrafyaya da huzur gelsin. Biz Müslüman milletleriz. Bizim ancak dünyaya iyiliğimiz dokunur. Biz iyilik medeniyetinin insanlarıyız. Bir çete, bir terör örgütü, mağaralarından çıkamayanlar bizim ayarımızı bozmasınlar, bozamıyorlar da şükürler olsun. Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin çimentosudur. Kim ne derse desin, kim ne ortaya koyarsa koysun. Birlikte bugüne kadar büyük işler başardık. Bağımsızlığımızı aldık, namusumuzu kurtardık. Ay yıldızlı bayrağımızı her yerde var. Bize imreniyorlar. Akdeniz'imize, İstanbul'umuza, Hakkari'mize, Ağrı Dağı'mıza, tarihimize, medeniyet mirasımıza, Diyarbakır'ımıza, Trabzon'umuza, Muğla'mıza, Edirne'mize, her bir şehrimize, Kars'ımızın kalesine imreniyorlar. Mevlana'mıza, Hacı Bektaş'ımıza, İdrisi Bitlisi'mize imreniyorlar, bizim büyük zaferlerimize imreniyorlar. Bu bölgeye huzur geldiği andan itibaren ki geliyor, huzur Orta Doğu'nun huzurudur, huzur etrafımızdaki coğrafyanın huzurudur." Ülkede çok fedakarlıkların yapıldığını, çok evlatların şehit verildiğini, ailelerin gözyaşı döktüğünü aktaran Soylu, "Hakkari'de 3 bin 260 şehit verdik. 3,5 yıldır aileleriyle birlikte iknayla 826 terör örgütünden ikna edildi aileleriyle kucaklaştırıldı. Büyük bir çalışma ortaya konuldu. Bugün Allah razı olsun. Burada çok şerefli, bir hayırlı toplantıda bir arada olduk. Zahmet olmadan rahmet olmuyor. Barışın tesisi için gayret gösterenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

"Barış için buradayız"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, aileler arasındaki husumetin giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçitli köyü kannat önderi Enver Tunç emeklerinden dolayı Bakan Soylu, Valilik ve kanaat önderlerine teşekkür ederek, "Bugün iki köy arasındaki kavgayı bitirmek için buradayız. 10 yıl önce iki köy arasında anlaşmazlık oldu, bir kişi öldürüldü. O da benim öz akrabamdır. Aramızda kan davası yok. Kimse bu konuda bir şikayet edemez. Bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu. Akkuş köyü kanaat önderi Hüsnü Timur, barıştan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Sayın Bakan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla bizzat ilgilenip talimat vermişti. Biz de bu doğrultuda çaba sarf ettik. Böyle olayları inşallah bir daha yaşamayız." dedi. Okunan duanın ardından köy sakinleri barıştırıldı.

Soylu, daha sonra söz konusu olayda hayatını kaybeden Fettah Dinçer'in ailesini ziyaret ederek, Dinçer'in annesi ve eşiyle sohbet etti. Programa, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, 23. Dönem AK Parti Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, kanaat önderleri ve köy sakinleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar