İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin iç çamaşırsız hırka giyme akımına sunucu Buket Aydın da uydu. Doğum gününde hırkayı giyen Aydın, dekolteli pozunu sansürleyerek paylaştı ancak arkadaşı aynı fotoğrafı sansürsüz yayınladı.
Kanal D'den ayrıldıktan sonra Emir Sarıgül ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Buket Aydın, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Aydın son olarak Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin giydiği dünyaca ünlü markaya ait hırkayı giydi.
Doğum gününde içine herhangi bir şey giymeden sadece hırkayı giyen Buket Aydın, çektirdiği bir pozunda göğsünü emoji ile sansürleyerek paylaştı. Ancak Buket Aydın'ın sansürünü arkadaşı bozdu. Ünlü spikerin arkadaşı aynı pozu açık açık paylaştı.
Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin de tercih ettiği dünyaca ünlü markaya ait hırkanın fiyatı ise 3450 TL.
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