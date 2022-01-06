İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı

Kanal D'den ayrıldıktan sonra Emir Sarıgül ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Buket Aydın, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Aydın son olarak Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin giydiği dünyaca ünlü markaya ait hırkayı giydi.

KENDİSİ SANSÜRLEDİ, ARKADAŞI PAYLAŞTI

Doğum gününde içine herhangi bir şey giymeden sadece hırkayı giyen Buket Aydın, çektirdiği bir pozunda göğsünü emoji ile sansürleyerek paylaştı. Ancak Buket Aydın'ın sansürünü arkadaşı bozdu. Ünlü spikerin arkadaşı aynı pozu açık açık paylaştı.

İşte Buket Aydın'ın cesur pozu:

ÜNLÜ İSİMLER DE GİYMİŞTİ

Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin de tercih ettiği dünyaca ünlü markaya ait hırkanın fiyatı ise 3450 TL.

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