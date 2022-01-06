İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin iç çamaşırsız hırka giyme akımına sunucu Buket Aydın da uydu. Doğum gününde hırkayı giyen Aydın, dekolteli pozunu sansürleyerek paylaştı ancak arkadaşı aynı fotoğrafı sansürsüz yayınladı.

Kanal D'den ayrıldıktan sonra Emir Sarıgül ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Buket Aydın, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Aydın son olarak Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin giydiği dünyaca ünlü markaya ait hırkayı giydi.

Doğum gününde içine herhangi bir şey giymeden sadece hırkayı giyen Buket Aydın, çektirdiği bir pozunda göğsünü emoji ile sansürleyerek paylaştı. Ancak Buket Aydın'ın sansürünü arkadaşı bozdu. Ünlü spikerin arkadaşı aynı pozu açık açık paylaştı.

İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı

İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı

Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin de tercih ettiği dünyaca ünlü markaya ait hırkanın fiyatı ise 3450 TL.

İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı

İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu, kapısında kızını görünce duygusal anlar yaşadı

Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu, kapısında kızını görünce duygusal anlar yaşadı

 Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen ağır geçiyor

Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen ağır geçiyor

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title