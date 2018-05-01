Tatlıses Vekillik İçin Turlara Başladı! İlk Durak AK Parti İzmir İl Başkanlığı
AK Parti'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, adaylık başvurusu sonrası AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret edip, seçim süreciyle ilgili bilgi aldı.
AK Parti İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü makamında ziyaret etti.
"BİZ KENDİ İÇİMİZİ, RUHUMUZU BİLİYORUZ!"
İbrahim Tatlıses ile Aydın Şengül'ün görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti. Elinde baston olan Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle özellikle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, "Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil" dedi.
"SİYASETTE DAHA YENİ, KENDİSİNİ BİLGİLENDİRDİK"
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, Tatlıses'in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Tatlıses aday olur olmayabilir, bilmiyoruz. Siyasette daha yeni. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik. Süreç devam ediyor" diye konuştu. Şengül daha sonra konuğunu uğurladı.
-
AKP tam bir rezalet hayaldı gerçek oldu?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BU NEYİN PEŞİNDE PARASIMI BİTİ DESEK BASTONUNDA GÜZELMİŞ İBOŞŞŞCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Yazık Demokrasi çığırtkanlığı yapanlar bu ğün Okuma yazma Yok Aday diyor Bire zalim oyunu istiyorsun seçme hakkı var seçilme olmaz okumamış O zaman Okumuşlar oy versin Yakışır kim olursa kişilik ahlak olsun Fetöcü PKK lı olmasın Tant peşinde olmasın olur Türkiyenin Starı imparator ü dinleyecek ayakta alkışlayacaksın seçilmesin diyeceksin niye tercihi senden yana değil yazık demokrasi çığırtkanları demokraside sınıfta kaldınız Yakışır İboya halkın ta kendisi saf temizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
mevzuya bak adam vekil olacak hiç diploma varmı okuma yazma varmı bu işin ehlimi cehalet diz boyu arkadaş ıggggCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
bütün chp liler zıt kemaller burda yazınızdan belli ben den 6 oyCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır