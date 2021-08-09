İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi

İbrahim Tatlıses ile 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya arasındaki aşk tam gaz devam ediyor. Karakaya'nın Tatlıses ve Gülben Ergen'le beraber katıldığı düğünden paylaştığı hikayesindeki iddialı göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, silahlı saldırıya uğramasının ardından 9 yıl sonra yeniden İbo Show'la sevenlerinin karşısına çıkmaya başladı. Kısa süre sonra yeni sezonda izleyicileriyle beraber olacak Tatlıses'in aşk hayatında da her şey yolunda. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile ilişkisine devam eden Tatlıses, yakın dostu Ergen ve sevgilisi Karakaya ile katıldıkları düğünde eğlencenin tadını çıkardı. Karakaya'nın düğün sırasında giydiği göğüs dekolteli kıyafet de adından söz ettirdi.

'3 CAN BİR ARADA" NOTUYLA PAYLAŞTI

Düğünde İbrahim Tatlıses'in bir küs bir barış olduğu gibi Dilan Tatlıses de vardı. 'Gönül evliliği' yaptım diyen Tatlıses sevgilisi ve yakın arkadaşı Gülben Ergen ile beraber olan pozunu da paylaştı. Tatlıses pozuna "3 can bir arada" notunu düştü. Diğer yandan Gülçin Karakaya'nın düğünde giydiği elbise de gözlerden kaçmadı. Genç isim iddialı dekoltesiyle beğeni topladı.