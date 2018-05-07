İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen Evlendi

Uzun yıllardır Nurdan Beşen'le birlikte olan İbrahim Büyükak'ın nikah şahitliğini Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yaptı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılan düğüne Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Nusret, Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen, Murat Boz, Yağmur Tanrısevsin, Berfu Yıldız, Bensu Soral'la birlikte çok sayıda ünlü isim katıldı.

SEVGİLİSİYLE KATILDI

Eşinden boşandıktan sonra Umut Evirgen ile sevgili olan oyuncu Tuba Büyüküstün, düğüne sevgilisiyle katıldı.

GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Nurdan Beşen'in gelinliği ise takipçileri tarafından çok beğenildi.

İşte düğün töreninden görüntüler...