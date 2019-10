İBB'nin yeni kültür sanat sezonu açıldı

06.10.2019 00:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019-2020 kültür sanat sezonunun açılışı, özel bir etkinlikle gerçekleşti.

İstanbul'un yeni kültür sanat vizyonunun paylaşıldığı etkinlik, Haliç Kongre Merkezinde yapıldı.

Açılışa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncular Demet Akbağ, Müjdat Gezen, yazar Doğan Hızlan ve caz sanatçısı Okay Temiz'in yanı sıra çok sayıda sanatçı, iş adamı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sezon açılış programının sanat yönetmenliğini İBB sanat danışmanlarından Nurhan Turhan Keeler, konsept ve küratöryel yerleştirmelerini ise iç mimar İsmail Öklügil üstlendi.

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, kültür sanat hayatının İstanbul'da en üst seviyelerde olmasını dileyerek, "Tabi hedeflerimizin içerisinde aynı zamanda bu kentin her noktasında her yerinde herkes için kültür sanat temasıyla yola çıktığımızı da belirtmek isterim. Kentimiz muazzam ilham veren bir kent. Çok şanslıyız, her tarafı ayrı bir değer." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un tarihten gelen bir birikime sahip olduğunu kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu birikimi doğru yorumlayıp, değerleri sahiplenirseniz medeniyetler inşa edebilirsiniz. Umuyorum tarihin ilerleyen dönemlerinde herkesin güzel katkılar sunmamızla andığı bir dönemi bu şehre yaşatırız. O değerli kentten aldığımız ilhamla özellikle kültür sanat anlamında yukarılara taşırız. Hedefimiz İstanbul'u kültür ve sanat kenti haline getirmek, yeni vizyonumuzla dünyanın en nitelikli etkinliklerine ev sahipliği yapan merkezler arasında anılmasını sağlamaktır. İstanbul'un konserler, müzikaller, festivaller ve bienaller kenti olması, sanatla iç içe yaşaması ideali her zaman zihnimizde yer bulacak. İstanbul'da kültür sanat etkinlikleri seyirciyle dolup taşsın, kültür sanata yeni bir soluk gelsin istiyoruz. Bu yönetim anlayışı İstanbulumuzu, geçmişinden aldığı güçle yarın daha büyük birikimlere taşısın, evrensel dile unutulmaz katkılar yapsın istiyoruz."

İmamoğlu, İBB bünyesinde bulunan kültür merkezlerini kültür sanat yaşamının simgeleri olarak yaşatacaklarını belirterek, var olan mevcut mekanları, merkezleri, kültür alanlarını güçlendireceklerini söyledi.

Işık gösterisi ile başlayan açılışın ilk oyunu, "Yıl 4153: Lüküs Hayat" oldu.

Konukları, zaman tüneli konseptinde oluşturulan çeşitli enstalasyon ve sahne performansları karşıladı.

Sergi alanında, İBB Şehir Tiyatroları tarafından 1237 kez sahnelenen "Lüküs Hayat" operetinde kullanılan kostümler, aksesuarlar, afişlerin yanı sıra besteci Cemal Reşit Rey'in Ara Güler tarafından çekilmiş fotoğraflar, açılışından bugüne Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşen konserlere ait afişlerden örnekler ile Faik Şenol ve Hilmi Şahenk Arşivi'nden İstanbul fotoğrafları yer aldı.

Fuaye alanında ayrıca Lüküs Hayat operetinin 1933 yılındaki ilk sahnelenişinde kullanılan sandalyenin etrafında gerçekleştirilen canlı performans konukların beğenisine sunuldu.

Alandaki bir diğer enstalasyonda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün kara tahta başında yeni harfleri öğrettiği fotoğraftan yola çıkılarak hazırlanan çalışmada hattat Emin Barın'ın yazı karakterleri kullanılarak, Atatürk'ün kültür sanata verdiği değeri anlatan sözleri yer aldı.

Ayrıca İBB Orkestralar Müdürlüğü'ne bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında bulunan çeşitli resmi ve özel kuruluşların organizasyonlarında konserler veren Oda Müziği Topluluğu da fuaye alanında klasik oda müziği eserlerinden oluşan bir repertuvarla konukları karşıladı.

Etkinlik, kültür sanat sezonu açılışına ilham olan Lüküs Hayat başta olmak üzere, İBB Şehir Tiyatroları'nda sahnelenmiş "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" ve "Şark Dişçisi" oyunlarından şarkıların da seslendirildiği gösteri ile son buldu.

