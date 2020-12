Hz. Adem'in Hayatı | Hz. Âdem (a.s.) kimdir? Hz. Adem ile Havva

Hz. Adem insanlık aleminin ilk insan, ilk peygamber ve insanlığın babası olarak adlandırılmaktadır. Hz. Adem'in hayatı ile ilgili çok fazla bilgi bulunmaktadır. Peki Hz. Adem kimdir? Hz. Adem'in hayatı nasıldı? Adem ile Havva hikayesinin aslı nasıldır?

Hz. Âdem (a.s.) insanlık tarihinin ilk insanı ve ilk peygamberi olarak belirtilir. İnsanlığın babası olarak adlandırılan Hz. Adem her dinde ve kültürde var olmaktadır. Hz. Adem (a.s.) hakkında var olan hikayeler dinlere ve kültürlere göre farklılık gösterebilir fakat hepsinin ortak noktası var olan ilk insan ve ilk peygamber olmasıdır. Peki Hz. Adem kimdir? Hz. Adem'in kısaca hayatı nasıldır? Adem ile Havva hikayesinin gerçeği nedir? Tüm detaylar ve merak edinleri aşağıda bulabilirsiniz.

ADEM NE DEMEK?

Adem, İbrâhimî dinlerin tümünde Tanrı tarafından yaratılan ilk insan anlamına gelir. Tüm dinlerde Adem için "baba" tanımı kullanılır. Peki Adem ne demektir? Adem isminin farklı anlamları bulunmaktadır. Arapça kökeninden gelen bu isim Türkçe'de hem "İnsan" kelimesinin yerine hem de özel isim olarak kullanılır. Türkçe'de Adem kelimesi "adam ve iyi, temiz bir kimse" anlamına gelmektedir. Ayrıca tarihi kökeni de ele alındığı zaman "yeryüzüne gelmiş ilk insan, tanrının yarattığı ilk insan" anlamları da öne çıkar.

HZ. ADEM KİMDİR?

İslam'da Hz. Adem, Allah'u Teâlâ tarafından yaratılmış ilk insan ve Müslümanlık aleminin ilk peygamberidir. Buyrulur ki: Allah, Hz. Adem'i Rahman suretiyle yaratmıştır. Allah Hz,. Muhammed'e can verirken, ona kendi ruhundan üflemiştir. İslami kaynakların büyük çoğunluğunda insanlığın babası olması sebebiyle ona "ebü'l-beşer", Kur'ân-ı Kerîm'de (bk. Âl-i İmrân 3/33) Allah'u Teâlâ'nın seçkin kıldığı insanlar arasında olduğundan ise "safiyyullah" unvanlarıyla da bilinmektedir.

KUR'AN'DA HZ. ADEM'İN YARATILIŞI

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Âdem'in yaratılışı hakkında ayetler bulunmaktadır. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem, Allah'u Teâlâ tarafından turâbtan (topraktan) yaratılmıştır. (Hûd, 11/61; Tâha, 20/55; Nuh, 71/18) Yüce Yaradan yeryüzüne bir halife yaratacağı müjdesini meleklere verdiği zaman; onu irade, ilim ve kudret özellikleriyle donatacağını söylemiştir. Ayrıca bu varlık yaratılacağı yeryüzüne uyum sağlasın diye onu yeryüzü elementlerinden yaratmak istemiştir. İşte bu yüzden Hz. Adem (a.s.) topraktan yaratılmıştır. Allah'u Teâlâ, Hz. Adem'i ana maddesi olan çamurdan yarattıktan sonra onu çeşitli değişikliklere uğratmış ve ona insan formunu vererek can vermeye hazır hale getirmiştir. Buyrulur ki: Allah, Hz. Adem'i en mükemmel şekilde yaratmıştır. Hz. Âdem'in şekli ve sureti tamamlandıktan sonra onun ruhuna üflemiş ve ona can vermiştir. Kur'ân'a göre Hz. Adem'in yaratılışının diğer insanlar gibi olmadığı kesindir. Özellikle Âl-i İmrân sûresinin 59. âyetine göre, "Allah nezdinde -yaratılış bakımından- Îsâ'nın durumu Âdem'e benzer; Allah onu topraktan yarattı; sonra ona 'ol!' dedi ve oluverdi" denilmiş ve İsa ve Adem peygamlerlerin yaratılışlarının olağanüstlüğünden söz edilmiştir.

Allah, bütün meleklere Hz. Adem'e secde etmeleri gerektiğini buyurdu. Tüm melekler ona secde etti, bir tek şeytan ona secde etmedi. Bu sebepten dolayı da şeytan, Allah'ın huzurundan kovuldu.

"Rabbin o zaman meleklere demişti ki: 'Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Artık onu düzenleyerek (hilkatını) tamamlayıp ona da rûhumdan üfürdüğüm zaman kendisi için derhal (bana) secdeye kapanın.' Bunun üzerine İblis'ten başka bütün melekler secde etmişlerdi. O (İblis) büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu. Allah: 'Ey İblis iki elimle (bizzat kudretimle) yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yücelerden mi oldun?' buyurdu. İblis dedi: 'Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın.' " (Sâd, 38/71-76. Ayrıca bk. el-A'râf, 7/12; el-Hicr, 15/29; es-Secde, 32/8-9)

HZ. ADEM (A.S.) HAYATI

Hz. Âdem hayatı her dinde farklı şekillerde anlatılabilmektedir. Hz. Âdem, yeryüzüne gelmeden ve dünyevi hayatı yaşamadan önce ilk olarak cennet hayatını yaşamıştır. Ayrıca Hz. Âdem, dünya hayatını da ilk yaşayan insandır. Tüm insani özellikleri ilk olarak o yaşadı. İlk hatayı Hz. Adem yaptı, ilk giyinen/örtünen oydu, ilk günahı işleyen ve ilk tövbe eden de yine Hz. Âdem'di. Hz. Adem hayatı hem ilk insan hem de ilk peygamber olarak yaşamıştır. Ayrıca dünya üzerinde ilk evladı olan ve ilk evlat acısı çeken, tevhid mücadelesini ilk veren, toprağı ilk işleyen ve nefse sahip ilk insandı.

Hz. Adem'in kaç yıl yaşadığı ve kaç yılında öldüğü diğer dinlerde farklı farklı verilmektedir. İslam'da Hz. Adem'in ne zaman öldüğü ve kaç yılında öldüğü bilinmemektedir. Yalnızca bir mübarek cuma günü öldüğü buyrulmaktadır. Rivayet edilene göre Hz. Adem yaklaşık 1000 sene yaşamıştır. Hz. Adem'in kabri rivayet edildiğine göre Arabistan'ın Mekke şehrinde Ebûkubeys mağarasında veya Hindistan'daki Nevz dağındadır. Kesin bir bilgi bilinmemektedir.

ADEM İLE HAVVA

Allah'u Teala ilk olarak Hz. Adem'i yarattı ve daha sonra Hz. Havva'yı yarattı. Önceleri beraber cennette yaşadılar. İkisi de insani hislere sahiptiler. Hz. Adem ile Havva yememeleri gereken yasak meyveyi yedikten sonra Cennet hayatlarını sona erdi. Yasak meyveden sonra Cennet'ten kovuldular ve yeryüzüne indiler. İşte dünya hayatı o zaman Adem ile Havva ile başladı. Adem ile Havva'nın dünyaya indirildikten sonraki cezaları birbirlerinden ayrı kalmaktı. Başlarda birbirlerini bulamadılar. İkisi de Allah'a sürekli tövbe ettiler. Allah'u Teâlâ sonunda tövbelerini kabul etti ve onları kavuşturdu.

"Ve demiştik ki: Ey Âdem (as), sen ve eşin Cennet'te yerleş, otur. Ondan (Cennet'in yiyeceklerinden) istediğiniz yerden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın.Yoksa ikiniz de kendinize zulmedenlerden olursunuz. " (Bakara, 2/35; A'râf, 7/19)

Hz. Âdem ve Hz. Havva yeryüzünde insani şeyler yaptı. Hz. Adem toprak işledi, tarımla uğraştı. Yeryüzünde bir şeylerle uğraşmaya başladı. Yeryüzünün ayrıca ilk çifti olan Adem ile Havva bir de çocuk sahibi oldular. Habil ile Kabil yeryüzünün ve ilk insanların çocuklarıydı. Hz. Adem ve Havva'nın oğullarından Kabil, kardeşi Habil'i öldürdü ve yeryüzünde ilk cinayeti işledi. Kabil, Hâbil'i öldürdükten sonra Allah'u Teâlâ Hz. Adem ve Havvâ'ya salih evlat olarak Hz. Şit'i gönderdi. Hz. Şit, Kur'ân-ı Kerîm'de ismi geçmeyen peygamberlerden biri olup kendisine 50 suhuf indirildi.

HZ. ADEM İLE İLGİLİ AYETLER