Huzur ve Bereket Ayı Ramazan - Ramazanda "Yeşil Bomba" Damak Çatlatıyor

ARİF YAVUZ- Afyonkarahisar'da bir restoranda, ekmek kadayıfı, Antep fıstığı ve manda kaymağının birleşimiyle ortaya çıkan lezzet "yeşil bomba" ramazanda iftar sonrası yoğun ilgi görüyor.

Türk mutfağının önemli şerbetli tatlılarından ekmek kadayıfı, Afyonkarahisar'da genellikle arasına manda kaymağı ve dondurma konularak servis ediliyor. Klasik, vişneli, portakallı ve kakaolu gibi çeşitleri bulunan tatlı, kentteki bir restoranda Antep fıstıklı olarak tatlıseverlerin beğenisine sunuluyor.

İşletmenin müdürü Mehmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır ramazan aylarında yemek ve tatlı çeşitleri için farklı konseptler hazırladıklarını söyledi.

Müşterilerinin "yeşil bomba" ismini verdiği tatlıyı da ramazan ayına özel yaptıklarını belirten Polat, kısa sürede yoğun ilgi görmesi üzerine patenti için gerekli girişimlerde bulunduklarını anlattı.

İşletmenin İstanbul ve İzmir'i Antalya'ya bağlayan kara yolunun kavşak noktasında bulunduğunu, bu sayede kent dışından da çok sayıda misafiri ağırladıklarını aktaran Polat, şöyle devam etti:

"İşletmemiz yol üzerinde olduğu için geçen ramazanda 6 bin kişi ağırladık. Bu yıl da hedefimiz 7 bin 500. Bu aya özel yaptığımız özel tatlılar da çok seviliyor. Özellikle fıstıklı ekmek kadayıfımız çok beğeniliyor. Yoldan geçen misafirlerimizin de tercih ettiği çok özel bir tatlı oldu. Bu tatlının Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyoruz. Bu tatlının fıstığını Gaziantep'ten getirtiyoruz. Boz fıstık, yani baklavalık fıstık kullanıyoruz. Tatlının yeşil rengini alması için şerbetle kaynatıyoruz. Ekmek kadayıfımız kabarırken ilave ettiğimiz yeşil şerbet tamamen içerisine işliyor."

Polat, hazırlanan kadayıfın üstünün de Antep fıstığıyla kaplandığını, arasına da hakiki Afyon manda kaymağı yerleştirilerek muz parçalarıyla servis edildiğini aktardı.

"Çeşidi 5'e çıkardık"

Afyonkarahisar'ın ekmek kadayıfı ile Antep fıstığını birleştirerek farklı bir lezzet ortaya çıkardıklarına işaret eden Polat, "Daha önce sade, vişneli, portakallı ve kakaolu ekmek kadayıfı hazırlıyorduk. Ama hiç biri son yaptığımız Antep fıstıklı kadar lezzetli olmadı. Şimdi ekmek kadayıfı çeşidini 5'e çıkarmış olduk. Bu lezzeti ilk defa tadan müşterilerimiz, 'buna patent aldınız mı' diye soruyor. Biz de birkaç gün önce patent başvurumuzu yaptık. Ekmek kadayıfını baklavaya çevirdik ama henüz ismini netleştirmedik. Bazı misafirlerimiz bu lezzete 'yeşil bomba' diyor."

Sosyal medyada beğeniliyor

Polat, Antep fıstıklı ekmek kadayıfına ilginin kendilerini de şaşırttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kısa sürede çok sevildi. Adeta yok satıyoruz. Bir yiyen bir daha istiyor. İftarını iki gün önce burada açan bir müşterimiz, eve gittiğinde 'fıstıklı ekmek kadayıfı yedim, harikaydı' diyor. Anne ve babası da 'yarın akşam da bize al gel' diye sipariş veriyor. Yani sadece bu tatlıyı almak için buraya geliyorlar. Sosyal medyada 'yeşil bomba' tatlımızı paylaşınca, 'lütfen paylaşmayın, bize biraz acıyın' diye yorumlar yapılıyor. O paylaşımları görüp işletmemize tatlı almak için gelenlere üzülerek 'kalmadı' dediğimiz de oluyor."

Kaynak: AA