Hotmail şifremi unuttum ne yapmalıyım? Hotmail şifre sıfırlama nasıl yapılır? Hotmail şifresi nasıl sıfırlanır?
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Hotmail şifremi unuttum ne yapmalıyım? Hotmail şifre sıfırlama nasıl yapılır? Hotmail şifresi nasıl sıfırlanır?

Hotmail şifremi unuttum ne yapmalıyım? Hotmail şifre sıfırlama nasıl yapılır? Hotmail şifresi nasıl sıfırlanır?
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Microsoft'un 1996 yılında ücretsiz olarak kullanıcılarına sunduğu eposta sağlayıcısı Hotmail, 2012 yılından itibaren Outlook'a entegre edilmiştir. Geçmiş dönemden itibaren kullanılan eski adıyla Windows Live Hotmail, uzun süre girilmemesi ya da çalınmaya karşı korumak amaçlı konulan şifrelerden ötürü şifrenizi unutabilirsiniz. Sizde "Hotmail şifremi unuttum, ne yapmam gerek? Hotmail şifresi nasıl sıfırlanır? Hotmail şifre sıfırlama nasıl yapılır?" sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz

Hotmail ya da eski adıyla Windows Live Hotmail, Microsoft'un internet kullanıcılarına ücretsiz olarak kullanabilmeleri için sunduğu eposta sağlayıcısıdır. İlk e-posta programı olan Hotmail 4 Temmuz 1996 tarihinde tamamen kullanılabilir hale gelmiş ve kullanıcıların beğenisine sunulmuştur. Microsoft 2012 yılında Hotmail temeli üzerine oluşturduğu Outlook'u kurmuş ve bir süre sonra Hotmail'e kullanıcılar girince Outlook açılmaya başlanmıştır. Kullanıcıların birçok uygulama ve sosyal medya hesaplarında kullandığı mail adresleri, güvenlik amacıyla zor şifreler seçilip, zaman içerisinde bu şifrelerin unutulması mümkün. Eğer sizde "hotmail şifremi unuttum, nasıl açabilirim?" diyorsanız hotmail şifre sıfırlama ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

HOTMAİL ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

Hotmail şifrenizi unuttunuz ve şifrenizi sıfırlamak istiyorsanız öncelikle hotmail giriş sayfasını açmalısınız.

HOTMAİL GİRİŞ SAYFASI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN!

Hotmail giriş sayfasına geldikten sonra mail adresinizi girin ve "ileri" butonuna tıklayın. Parola bölümünde altta yer alan "Parolanızı mı unuttunuz?" bölümüne tıklayın. Burada eğer daha önce hotmail hesabınıza yedek mail adresi ya da telefon numarası tanımladıysanız gelen mail ya da telefona gelecek kod ile hotmail şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Ancak bunlardan ikisi de yoksa "Bende bunlardan hiçbiri yok" seçeneğine tıklayıp hesap kurtarma kodu ile giriş yapabilirsiniz.

Hotmail şifremi unuttum ne yapmalıyım? Hotmail şifre sıfırlama nasıl yapılır? Hotmail şifresi nasıl sıfırlanır?
Hotmail "Parolanızı mı unuttunuz?"

Kurtarma kodunuz yoksa "hayır" seçeneğine tıklayın. Bu sayfa sizi "Hesabınızı Kurtarın" sayfasına aktaracaktır. Hesabınızı kurtarın kısmında "Hangi Microsoft hesabını kurtarmaya çalışıyorsunuz?" şifresiniz unuttuğunuz eposta adresinizi, "Sizinle nereden iletişim kuralım?" yazan yerin altındaki kısma ise aktif olarak erişebildiğiniz ve kullandığınız eposta adresi belirtmeniz gerekmekte. En alt bölüme ise resimde görünen büyük/küçük harf duyarlı olan harfleri girebilirsiniz. Eğer harfleri okuyamıyorsanız"yeni" seçeneği ile yeni karakterler isteyebilir ya da "ses" kısmından dinleyerek kodu girip "ileri" kısmına tıklayın. Yazdığınız ve erişebildiğiniz eposta adresine mail içerisinde kod gelmiş olacak bu kodu ekranda açılan sayfadaki yere girerek "Doğrula" seçeneğine tıklayın.

Açılan "Hesap Kurtarma" sayfasında Hesabın sahibi olduğunuzu doğrulamak için soruları cevaplayın ve''Gönder'' sekmesine tıklayın.

Hotmail şifremi unuttum ne yapmalıyım? Hotmail şifre sıfırlama nasıl yapılır? Hotmail şifresi nasıl sıfırlanır?

Bu adımları takip etmenize rağmen hesabınıza erişimde problem yaşıyorsanız size detaylı bir şekilde yardımcı olabilmesi için Microsoft sizden hesap isminiz gibi kişisel bilgilerinizi isteyebilir.

Bütün bunlara rağmen hesabınıza ulaşamıyorsanız, "Microsoft Sanal Temsilci" ile hesap yardımı alabilirsiniz.

MİCROSOFT SANAL TEMSİLCİ İÇİN TIKLAYIN

HOTMAİL VE SKYPE KULLANICI ADIMI NASIL ÖĞRENİRİM?

Hotmail şifremi unuttum ne yapmalıyım? Hotmail şifre sıfırlama nasıl yapılır? Hotmail şifresi nasıl sıfırlanır?

Eğer Kullanıcı adınızı bilmiyorsanız ya da unuttuysanız oturum açma sayfanıza email, telefon ve skype yazılan kısım boş bırakılarak"Oturum Açma Seçenekleri" bölümüne tıklayıp ardından en altta yer alan "Kullanıcı adımı unuttum" bölümüne kayıt olduğunuz eposta veya telefon numarasını girerek kullanıcı adınızı bulabilirsiniz.

Hotmail şifremi unuttum ne yapmalıyım? Hotmail şifre sıfırlama nasıl yapılır? Hotmail şifresi nasıl sıfırlanır?

HOTMAİL YA DA SKYPE KULLANICI ADINIZI ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN!

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Hotmail şifremi unuttum ne yapmalıyım? Hotmail şifre sıfırlama nasıl yapılır? Hotmail şifresi nasıl sıfırlanır? - Haberler
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