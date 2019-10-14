14.10.2019 10:17

Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı, uzak menzilde başarıyla imha etti. HİSAR-A'da seri üretime geçilecek. Yerli füze konusunda yaşanan gelişmeler sonrası HİSAR-A füzesi nedir, HİSAR-A füzesi menzili ne kadar, HİSAR-A füzesi özellikleri nedir gibi sorular akıllara geldi.

HİSAR-A FÜZESİ NEDİR?

Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar projesi yürütülüyor.

HİSAR-A Füzesi

HİSAR-A FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

Hisar projesi sayesinde, hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Hisar'ın envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için başta 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağı birlikte çalışıyor.

HİSAR-A FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

Bu arada, Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.

HİSAR-A Füzesi

ERDOĞAN'DAN HİSAR MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar Projeleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Hisar'ı, Savunma Bakanlığı yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirdik. Dün (Önceki gün) yapılan nihai tesislerde Hisar-A alçak irtifa hava savunma füze sistemi hedefi yüzde 100 başarıyla imha etmiştir. Bu önemli ve kritik bir başarıdır. Hisar'ı bizim mühendislerimiz, bizim kaynaklarımız, bizim çalışanlarımız, bizim kurumlarımız velhasıl bizim milletimiz yaptı. Hisar Projesi askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunmasını amaçlıyor. Sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı etkili bir savunma sistemidir. Dün yapılan başarılı testin ardından Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu alçak irtifa hava savunma füze sistemini inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacaktır. Bu başarı uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER bakımından da büyük bir müjdedir. Bir başka ifadeyle sıra artık patriot ve S-400 benzeri sistemlere geldi. Onların patriotu varsa bizim de SİPER'imiz olacak."