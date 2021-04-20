Hidra - Ölüme İnat sözleri! Ölüme İnat rap şarkısı sözleri nedir? Hidra Ölüme İnat şarkı sözleri! Hidra kimdir?

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HİDRA - ÖLÜME İNAT SÖZLERİ

Yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok

El kalemde mumları yak eski kadehe şarap koy

Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok

Hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok

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Ölüme inat yazıyorum bu sayfa kalbe huduttur

En güzel hikayedeydik insanlığını unuttun

Tenimi kuruttun bu şehirde tek buluttun

Üzülme bazen ölmek bile insan için umuttur

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Kahve bardağından yüzüme doğru vuran sıcaklık

Yaz gününde kaldı aşk ve mevsimimiz kış artık

Ruh halim bozuk plakta dönüp duran bi' şarkı

Biz bir hayal kurar onun da birden içine sıçardık

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Mastar eklerinde kaldı bütün fiiller

Dile gelince geceyi gündüz eden soğuk şiirler

Sırtım yere gelmedikçe döner gider değirmen

Ve bi' gün tanrı olsanız da karşınızda eğilmem

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Gel limanıma gemileri yak

Ben ölümüne yazıyorum ölüme inat gel

Aklımın ucunda birileri var

Bana birileri git diyor birileri kal

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Gel limanıma gemileri yak

Ben ölümüne yazıyorum ölüme inat gel

Aklımın ucunda birileri var

Bana birileri git diyor birileri kal

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Hey, Fatih Uslu dünyadan, ölüme inat beat by İtaat soğuk şehrin soğuk adamı

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Bi' dağ misali gururlu bi' duruş sonra duruldum

Bi' kuruş yoktu cebimdeki isteseydim bulurdum

Bi' buluşmaydı gökyüzünde nefretim ve umudum

Nefretim kazandı ben de azat ettim bu ruhu

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Günahın güruhuydu yeryüzünde tek melek

Bir asır sonra gelip senden tutunmamı bekleme

Kâbus ol bu sonbaharda delir kapımı tekmele

Ne kadar cambaz olursan ol takılıcan direklere

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Ölüm bahçesinde en kırmızı gül benim

Dün denen yalanla geçti bak en güzel günlerim

Dün değil bugündeyim bu dün senin bugün benim

Ve öyle sert de değilim eğer gülseniz gülümserim

---

Bi' ilham kaynağım yok elli beş senelik radyolar

Evimde çalar, yatak odamda kırk senelik karyolam

Otuz senelik aşk da bi' gün yuvarlanır dar yola

Ben yirmi senelik adam bindim hayat denen kamyona

---

Gel limanıma gemileri yak

Ben ölümüne yazıyorum ölüme inat gel

Aklımın ucunda birileri var

Bana birileri git diyor birileri kal

---

Gel limanıma gemileri yak

Ben ölümüne yazıyorum ölüme inat gel

Aklımın ucunda birileri var

Bana birileri git diyor birileri kal

---

Gel limanıma gemileri yak

Ben ölümüne yazıyorum ölüme inat gel

Aklımın ucunda birileri var bana

Birileri git diyo birileri kal

---

Gel limanıma gemileri yak

Ben ölümüne yazıyorum ölüme inat gel

Aklımın ucunda birileri var bana

Birileri git diyo birileri kal

HİDRA KİMDİR?

Hidra veya gerçek adıyla Fatih Uslu (d. 1993, Durham, Birleşik Krallık), Türk rapçi ve söz yazarıdır.

1993 senesinde İngiltere'nin Durham kentinde hayata gözlerini açan Uslu, müzikal kariyerine 2008 yılında başlamıştır.

İlkokul yıllarında rap müzikten etkilendi ve küçük yaşlardan beri var olan yazma, tasarlama yeteneğini rap müzik adına kullanmaya başladı.

2009 senesine kadar kendi çapında çalışmalar üreten Hidra, o sene gittiği liseyi bıraktı ve bazı yerlerde komilik yaparak hayatını sürdürdü. Daha sonra liseyi açıktan tamamladı ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde eğitim hayatına devam etti. Fakat iki üniversite değiştirdikten sonra okulun kendisine göre olmadığını nihayet fark etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı.

Lise döneminde yaptığı müziğe tam anlamıyla yoğunlaşan Hidra, 2009 yılında hazırladığı Gücüme Giden Yol isimli ilk internet albümünü 1 Ocak 2010 tarihinde dinleyicilerle buluşturdu. Çok ciddi tepkiler alamamasına rağmen kendi çevresinin dikkatini çekmeyi başardı. Bunun yanında freestyle (doğaçlama rap) yapma yeteneği ismini kısa sürede daha geniş kitlelere yaymasına yardımcı oldu.

2010 yılında Nikotin Tedavisi albümünü çıkaran Hidra, dinleyicilerinin dikkatini daha çok çekmeyi başardı ve üretkenlik sınırlarını zorlayarak dönemin en üretken MC'lerinden biri oldu.

2011 yılında, müzikal gelişimini devam ettirdiği dönemde, Grafit ve Kilin albümünü çıkarmış, 2012 yılında ise Freestyle Fighters isimli rap yarışmasında 56 kişi arasından 1. gelerek, Fuat Ergin gibi önemli isimlerden olumlu eleştiriler almıştır.

2013 senesinde yine bir freestyle yarışması olan DevRap'i kazanan Hidra, Hedefte albümüyle ilk imza günlerini yaparak kemik kitlesini tam anlamıyla oturtmaya başlamış, 2014'ün ilk çeyreğine Yenilmez isimli albümüyle giriş yapmıştır.

Zaman içinde yediden yetmişe hemen herkesin sesini ve ismini duyduğu Hidra, 2014 yılının sonlarına doğru Holigan albümünü tamamlamış ve Türkiye'nin en iyi rap müzisyenlerinden biri olarak görülmeye başlamıştır.

2015 yılında daha çok diğer sanatçıların albümlerinde konuk olarak yer almış ve aynı zamanda yeni albüm çalışmalarına da hız kesmeden devam etmiştir.

2016 baharında Hoşgeldin Dünya Senin Evin albümünü yayınlayan Hidra, bu albümden Yalnız, Karanlıktan Kaçanlar ve Rahat Ol parçalarını video kliplerle süslemiştir. Bu dönemde Türkiye'nin dört bir yanında konserler vermeye devam ederken yeni projeleri üzerine de çalışmalarına devam etmiştir. Aynı sene yılında Şehinşah'ın DEEV albümüne Krang parçasında konuk olmuştur.

2017 yılında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Hidra Dj Artz'ın İşin Mutfağı albümünde Ritalin parçası ve Ezhel'le beraber konuk olduğu Vizyon parçasıyla stilini ortaya koymuştur. Ardından Ritalin parçasını bir video klip ile taçlandırarak yayınlamıştır. Aynı senenin sonunda FerzanBeats ile ortak projesi olan Yarım Kalan EP'yi yayınlamış ve özellikle Şehinşah'la hazırladıkları Nabız parçasıyla Türkiye çapında büyük ses getirmiştir.

2018 yılında yeni albüm çalışmalarına başlayan Hidra, Zehir isimli teklisi ile farklı soundlar üzerine de çalışmalar yapabildiğini göstermiştir. Bu dönemde yine daha çok diğer sanatçıların albümlerine konuk olarak kendini göstermiş ve dinleyicilerinden olumlu tepkiler almaya devam etmiştir.

2019 senesine Cennetten Cehenneme isimli single ile giriş yapmış ve bu parçayı da bir video kliple yayınlamıştır. Daha sonra Panzehir isimli şarkısının video klibiyle dinleyicilerin karşısına çıkan Hidra, Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisine "Kabus" isimli teklisiyle konuk olmuştur.

Aynı senenin sonunda Şehinşah ile ortak teklileri olan İmza'yı video klip ile yayınlayıp o dönemin en sert ve en lirikal rap parçalarından birine imza atmıştır.

2020 senesinde albüm hazırlıklarını tamamlayan Hidra'nın C-137 adını verdiği yeni albümünün 2020 yazında yayınlamıştır.

2021'in Ocak ayında Yolculuk EP'yi yayımladı.